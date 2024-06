Du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024, le centre social et culturel Cœur saignant avec le soutien de la ville du Port, organise une semaine de fête gratuite et ouverte à tous dans la commune, pour rassembler petits et grands autour d'activités conviviales et artistiques. (Photo : ville du Port)

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port.