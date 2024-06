Et soudain, Jean-Luc Poudroux s'est découvert féministe et antiraciste

Viol et agression antisémite d'une petite fille

Jean-Luc Poudroux s'est-il découvert un nouveau combat dans la lutte contre les violences faites aux femmes ou utilise-t-un crime antisémite révoltant pour grappiller des voix ? Si nous étions mauvaise langue, on pencherait pour la seconde option. Qui pourrait bien utiliser le viol en réunion d'une enfant de 12 ans pour appuyer son programme politique ? Certainement pas lui, voyons... (Photo www.imazpress.com)

L'horreur a frappé à Courbevoie, petite commune des Hauts-de-Seine en région parisienne. Une enfant de 12 ans a été violée en réunion par deux jeunes de 13 ans, dont son ex petit-ami, et a été traitée de "sale juive" par ses agresseurs.

Un crime à l'intersection d'une culture du viol toujours plus violente, et d'un antisémitisme qui a explosé depuis le 7 octobre. Un crime abject qui a, à raison, révolté toute la France.

Jean-Luc Poudroux aurait pu dénoncer ce crime pour ce qu'il est, mais il a décidé d'en faire un argument de campagne. Voyez-vous, si l'on en croit un communiqué publié ce jeudi soir, le Nouveau Front Populaire serait responsable de ce déchaînement révoltant de violence.

Bizarrement, on ne l'avait jamais entendu jusqu'ici dénoncer les violences dont sont victimes les femmes.

A écouter l'ancien député, la France Insoumise serait responsable de ce crime. Comprenez qu'un parti qui dénonce le massacre des Palestiniens est automatiquement antisémite, et encourage donc les jeunes garçons à violer leurs camarades juives. S'écoute-t-il seulement parler ?

On pourrait disserter longtemps sur l'antisémitisme de certains membres de la gauche – c'est une problématique qui est, depuis longtemps, un angle mort de ces partis. Et qu'ils vont devoir un jour devoir adresser, s'ils veulent être réellement crédibles dans leur lutte anti-raciste.

Mais quand on s'inquiète réellement de l'antisémitisme en France – qui gangrène la société depuis des siècles, n'en déplaise à M. Poudroux - on ne rejoint pas un parti fondé par des Waffen-SS, dont le président d'honneur actuel a qualifié les chambres à gaz de "détail de l'histoire".

Autre fait étonnant : nous n'avons aucun souvenir d'une quelconque prise de position de Jean-Luc Poudroux sur les questions de violences sexuelles et de xénophobie lors de son mandat de député. S'il s'était exprimé, on s'en souviendrait : Jean-Luc Poudroux a brillé par son absence à l'Assemblée nationale, et donc son manque de communication lors de son mandat.

Pas de mauvaise foi, nous sommes tout de même allés vérifier ses positionnements à l'Assemblée nationale. Dans une mer de votes auxquels il n'a pas participé, nous avons trouvé deux projets de loi qui ont été discutés sous son mandat partiel : une loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, et une résolution visant à renforcer la lutte contre l'antisémitisme.

Quelle ne fût pas notre surprise en découvrant que l'ex-député…n'avait voté pour aucun de ces deux textes. A vrai dire, il n'a voté que pour - très - peu de textes en quatre ans. Comme dit précédemment, Jean-Luc Poudroux était surtout en vacances lors de son mandat. Un peu comme lorsqu'il était maire de Saint-Leu, finalement.

En tant que média engagé dans la lutte pour les droits des minorités, nous nous réjouissons donc de ce soudain éveil féministe chez Jean-Luc Poudroux. Nous ne doutons pas qu'il sera, à l'avenir, le meilleur allié des luttes féministes et anti-racistes. S'il se souvient du chemin de l'Assemblée.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com