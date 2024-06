Viol à Courbevoie: la victime dit avoir été traitée de "sale juive", vive émotion dans le pays

Elle dit avoir été traitée de "sale juive" par ses agresseurs: les circonstances du viol et des violences dénoncés par une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine) se précisent mercredi, après la mise en examen et le placement en détention de deux adolescents de 13 ans.

La jeune victime a déclaré aux enquêteurs que l'un des adolescents mis en cause lui avait "posé des questions concernant sa religion juive", lui demandant pourquoi elle n'en parlait pas et lui posant des questions sur Israël, a détaillé une source policière. Il l'a aussi traitée de "sale juive".

Face à l'émoi suscité par cette affaire, le président Emmanuel Macron a demandé au cours du Conseil des ministres qu'"un temps d'échanges" soit organisé dans les prochains jours dans les écoles sur le racisme et l'antisémitisme.

"Le combat contre l'antisémitisme doit être celui de tous les républicains", a réagi sur X le Premier ministre Gabriel Attal, exprimant "horreur" et "révolte".

