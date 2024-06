Saint-Denis : la CGTR appelle à un rassemblement antifasciste

La CGTR appelle à un rassemblement antifasciste le jeudi 27 juin 2024 dès 10h devant la préfecture. "L’heure est grave ! Les fascistes sont aux portes du pouvoir en France" écrit le syndicat. I"l faut donc tout faire pour empêcher ce scénario catastrophe. La CGTR appelle tous les électeurs à prendre conscience du danger mortel que représente la RN" ajoute la centrale syndicale avant de souligner "la CGTR, comme la CGT, ne s’interdit jamais de s’exprimer sur la situation politique. Celle-ci a un impact direct sur la situation sociale des salariés et retraités, il est donc nécessaire de s’en préoccuper. La CGTR est indépendante mais pas neutre" dit encore le syndicat dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d’illustration sly/www.imazpress)

L’heure est grave ! Les fascistes sont aux portes du pouvoir en France. Les pouvoirs que confère la 5ieme république au premier ministre sont considérables et uniques parmi les démocraties du monde :

- Il écrit la loi et peut même se passer de vote au parlement pour réformer par décret ou par ordonnance ;

- Il contrôle le ministère de l’intérieur, la nomination des préfets et des forces de police, le ministère de la justice, l’avancement des procureurs, le ministère du travail (il a le dernier mot pour autoriser ou non le licenciement des salariés protégés) ;

Il nomme aussi les membres de l’Arcom (autorité de contrôle des médias et internet).

Quand l’extrême droite arrive au pouvoir, elle refuse de rendre le pouvoir. Soit parce qu’elle combat le résultat des élections en tentant d’organiser des putsch comme aux Etats Unis et au Brésil, soit parce qu’elle change les règles du jeu pour être sûre de ne pas perdre les élections, à l’image de ce que Meloni tente d’imposer en Italie avec une réforme constitutionnelle qui remet en cause l’indépendance de la justice et les prérogatives des syndicats.

Il faut donc tout faire pour empêcher ce scénario catastrophe. La CGTR appelle tous les électeurs à prendre conscience du danger mortel que représente la RN. L’extrême droite est au service du capital. Elle n’a aucune intention de tenir ses promesses sociales, qui sont d’ailleurs contraires à son idéologie ultra-libérale.

La CGTR, comme la CGT, ne s’interdit jamais de s’exprimer sur la situation politique. Celle-ci a un impact direct sur la situation sociale des salariés et retraités, il est donc nécessaire de s’en préoccuper. La CGTR est indépendante mais pas neutre !

Lire aussi - Face à l'extrême droite, syndicats et citoyens mobilisés à Saint-Denis malgré la pluie

Au vu de la gravité de la situation, la CGTR considère que le programme du Nouveau Front Populaire est celui qui correspond le mieux aux attentes et aspirations des travailleuses et des travailleurs et qui ouvre le plus de possibilités de mobilisations gagnantes. La CGTR appelle les salariés, retraités et privés d’emploi à aller voter massivement les 30 juin et 7 juillet pour le programme du Nouveau Front Populaire. Cela ne constitue pas un chèque en blanc et encore moins une remise en cause de l’indépendance de la CGTR qui protégera toujours sa liberté d’expression et d’action.

Toutes et tous au rassemlement antifaciste du jeudi 27 juin à 10h devant la préfecfture à Saint-dneis

Pour la CGTR, le secrétaire général, Jacky Balmine