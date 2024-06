À La Réunion, syndicats et citoyens se mettent en ordre de marche contre l’extrême droite

Ce samedi 15 juin 2024, à 10 heures, devant la préfecture, un appel au rassemblement est lancé contre l'extrême droite. Une manifestation prévue à l'initiative de cinq syndicats de La Réunion, rejoints par plusieurs associations de citoyens. Après le score historique de l’extrême droite, et suite à l’annonce d’élections législatives anticipées, cet appel à manifester "le plus largement possible" est lancé pour barrer la route du pouvoir à l'extrême droite (Photo rb/www.imazpress.com)

Après le double choc de dimanche soir – celui du résultat historique de l’extrême droite aux élections européennes puis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée ationale par Emmanuel Macron – vient le temps de l’action et des mobilisations.

À Saint-Denis, devant la préfecture, plusieurs syndicats - CGTR, FSU, Unsa, Saiper et Solidaires - appellent au rassemblement.

"Nous appelons à un front populaire face à l'extrême droite qui atteint un niveau record", lance Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR.

"Nous devons prendre notre responsabilité pour empêcher à nouveau que les travailleuses et travailleurs ne soient pas enfermés dans une fausse alternative entre l’extrême droite et le néolibéralisme."

"Notre démocratie est en danger et sans sursaut immédiat, l’extrême droite arrivera au pouvoir", ajoute-t-il.

"On est depuis longtemps en alerte du risque de voir l'extrême droite au pouvoir", lance Marie-Hélène Dor de la FSU. "Nous sommes à l'aube de quelque chose de dangereux pour le pays et les salariés."

À leurs côtés, plusieurs associations citoyennes comme le Collectif Réunion Palestine. "Lo pèp dann somin kontfasist" est-il écrit sur leurs réseaux sociaux.

"En tant que militants, nous trouvons ça important d'appeler à se mobiliser également", confie une citoyenne mobilisée. "On ne veut pas que les syndicats soient seuls dans cette démarche."

La Ligue des droits de l'homme de La Réunion appelle aussi au rassemblement ce samedi 15 juin 2024 devant la préfecture de Saint-Denis, à 10 heures, "avec l'ensemble des partenaires et citoyens volontaires".

"L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République est un choc et ouvre une éventualité d'une majorité d'extrême droite. Cette perspective serait évidemment un désastre pour les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité que nous portons et qui n'ont jamais été aussi menacées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale", indique la LDH dans un communiqué.

"La LDH à la Réunion appelle la société civile, toutes les forces progressistes, syndicales et associatives qui partagent les valeurs d'une République démocratique, sociale et laïque, à se mobiliser contre l'extrême droite."

Lire aussi - Face au Rassemblement national, cinq syndicats de La Réunion appellent à la manifestation

Lire aussi - La CFDT Réunion ne s’immisce pas dans la campagne électorale

- "Il faut répondre à l'urgence sociale" -

"Nous devons prendre notre responsabilité pour empêcher à nouveau que les travailleuses et travailleurs ne soient pas enfermés dans une fausse alternative entre l’extrême droite et le néolibéralisme", lance Jacky Balmine.

Pour le secrétaire général de la CGTR, "il faut répondre à l’urgence sociale des propositions fortes pour augmenter les salaires et les pensions et surtout faire attention aux réflexions de se dire que comme la droite et la gauche n’ont rien fait, on va essayer l’extrême droite. C’est dangereux".

"Les droits des salariés sont souvent brimés par l'extrême droite en Europe." "Un danger lié aussi à la régression sociale mise en oeuvre depuis le début de la première mandature de Macron", ajoute Marie-Hélène Dor.

"C'est un sentiment de désespoir que ressentent les citoyens qui n'en peuvent plus et qui, pour répondre à cette crise sociale ont voté."

"C'est pour cela que l'on revendique plus de justice sociale pour répondre à la désespérance et pour cela nous avons une série de revendications comme l'abrogation de la réforme des retraites, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage ou encore la régularisation des travailleurs sans papier", ajoute la syndicaliste.

Lire aussi - Après le choc des européennes les exigences sociales doivent être entendues !

- La France se mobilise -

Depuis l'annonce des résultats des élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche, plusieurs manifestations spontanées contre l'extrême droite se sont tenues dans différentes villes de France, dont Paris.

Mercredi soir, de nouvelles manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Lille, Toulouse ou Lyon.

"Tout le monde déteste Bardella", scandait la foule dans le centre de Lyon, où près de 4.500 personnes ont manifesté contre le Rassemblement national (RN), selon la préfecture.

Au niveau national, la CFDT, la CGT, l'UNSA, la FSU et Solidaires appellent à "manifester le plus largement possible pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail" avant les élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet.

Ces cinq syndicats demandent en outre au gouvernement de renoncer "immédiatement" à sa réforme sur l'assurance-chômage – qui, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale – entrera en vigueur. Gabriel Attal l'a d'ores et déjà annoncé ce jeudi 13 juin.

Lire aussi - "Extrême droite aux portes du pouvoir": des milliers de manifestants rassemblés dans plusieurs villes de France

Lire aussi - Des milliers de manifestants anti-RN de nouveau dans la rue

www.imazpress.com.redac@ipreunion.com