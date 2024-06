Européennes : humilié, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale...

Emmanuel Macron a tranché et a dissout l'Assemblée nationale ce dimanche soir 9 juin 2024. Un coup de tonnerre dans le ciel politique français que personne n'attendait. Il fait suite à l'écrasante victoire du Rassemblement national aux élections européennes et donc à l'humiliation personnelle d'Emmanuel Macron. Son parti rassemble deux fois moins de voix que celui de Jordan Bardella et il est sévèrement talonné par le PS de Raphaël Glucksmann. Ces résultats ont été acquis alors qwue 47% des Français ne se sont pas déplacés aux urnes ce dimanche (Photo rb/www.imazpress.com)

Les chiffres sont nets. Le RN de Jordan Bardella aux européennes a rassemblée en tête du scrutin avec 31,5% des voix.

En déroute, Renaissance, le parti du Président de la République a totalisé 15,2 de suffrages, à peine devant les socialistes de Raphaël (environ 14% environ).

À La Réunion, le RN est en tête dans 21 communes sur 24. LFI est en tête au Port et à Saint-Joseph. Renaissance est en tête à Sainte-Rose.

Cette victoire du RN à La Réunion et dans l'Hexagone n'est pas une surprise, après sept ans au pouvoir pour Emmanuel Macron. Sept ans qui ont creusé un profond fossé entre les Français et le Président, qui est aujourd'hui détesté par une partie de la population. Sept ans de violence sociale, de répression violente, de casse du service public.

Lire aussi - Élections européennes : Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale



Sept ans où Emmanuel Macron a largement contribué à diluer la frontière entre droite et extrême-droite. Cela ne pouvait qu'engendrer les résultats que l'on observe aujourd'hui.



Jean-Luc Mélenchon n'a pas tort quand il souligne qu'Emmanuel Macron ne remet pas en cause son propre mandat avec cette dissolution : il remet en cause celui de ses députés. Un pari risqué, qui renvoie surtout l'image d'un enfant gâté vexé d'avoir été humilié. Une décision prise sans même, semble-t-il, tenir compte des risques qu'il fait peser sur le pays.



Car à moins d'une prise de conscience des démocrates, notamment ceux qui se sont abstenus, dans la situation actuelle, il est difficile d'imaginer un autre scénario qu'une victoire écrasante de l'extrême-droite.



Avec tout ce que cela suppose en termes de mise en danger des valeurs fondamentales de la France.



- Carton presque plein pour le RN à La Réunion -



Sans grande surprise, le Rassemblement national a aussi fait de gros scores à La Réunion, même si l'abstention reste la grande gagnante avec seulement 26,37% de participation localement.



Arrivée en tête dans 21 des 24 communes de l’île, la liste de Jordan Bardella a comptabilisé 31,71% des votes, soit environ le même score qu'en 2019. A la différence près que le parti perd trois communes : LFI a remporté les scrutins de Saint-Joseph et du Port, et Sainte-Rose a plébiscité Valérie Hayer et sa liste Besoin d'Europe.



La victoire reste en tout cas brillante pour le RN. Après être arrivé largement en tête aux européennes de 2019 et au deuxième tour de la présidentielle 2022 dans l'île, le parti d’extrême-droite s’implante toujours un peu plus sur le territoire.



Alors qu’Emmanuel Macron est toujours plus décrié dans l’opinion publique et que LFI a perdu une partie de son électorat depuis 2022, le parti de Marine Le Pen avait tout pour arriver en tête dans l’île.



Si le RN connaît toujours difficulté à s’implanter dans les instances locales, les scrutins nationaux et européens lui sont désormais largement acquis. Défiance envers Macron ou véritable adhérence aux idées du parti ? C’est sûrement un peu des deux qui a permis à Jordan Bardella de décoller à La Réunion.



Dans un contexte économique toujours plus compliqué, où la précarité explose, et que les tensions envers les communautés étrangères s’exacerbent, il était difficile d’imaginer une autre issu.



Quelle suite désormais pour La Réunion dans l’Union européenne ? Difficile à dire, Jordan Bardella n’ayant pas vraiment brillé pour son assiduité lors de son premier mandat d’eurodéputé.

Deux eurodéputés réunionnais (LFI et RN) seront cependant présents sur les bancs du Parlement européen. Younous Omarjee garde son poste, tandis que Marie-Luce Brasier-Clain fait son entrée au Parlement sur les bancs du RN. Peut-être sera-t-elle plus assidue que son co-listier.



Il reste désormais moins de trois semaines pour convaincre les Français.es. Les convaincre, premièrement, de retourner aux urnes qui sont toujours aussi boudées. Et les convaincre de ne pas engouffrer le pays sur la voie de tous les dangers



Les législatives auront lieu le dimanche 30 juin et le dimanche 7 juillet. Et c'est avec son histoire que la France à rendez-vous.

Tous les résultats des européennes, commune par commune, sont ici

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com