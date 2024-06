Comme pour les élections Présidentielles, la CFDT Réunion ne s’immisce pas dans la campagne électorale qui a déjà commencé au regard des délais très courts imposés par cette dissolution. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Suite au communiqué de presse National de l’intersyndical (CFDT-CGT-UNSA-F.S.U-SOLIDAIRE)

Chaque adhérents, adhérentes, et les responsables syndicaux de la CFDT Réunion, ont la liberté de faire leur propre choix en ce qui concerne l’appel "à manifester le plus largement possible ce week-end" comme il est demandé dans ce communiqué.

Par conséquent la CFDT Réunion laisse aux adhérents et aux adhérentes ainsi qu’aux responsables syndicaux de l’union, le libre choix individuel de leur droit à manifester.