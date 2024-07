Une politique en faveur du maintien des néo-titulaires dans l'Académie de La Réunion

Après les législatives 2024, l'heure est à la prise de mesure en attendant la nomination du nouveau gouvernement. Frédéric Maillot accompagné de du député Jean-Hugues Ratenon et de la sénatrice Evelyne Corbière ont décidé d'apporter leur soutient à la jeunesse réunionnaise et plus particulièrement aux néo-titulaires. La problématique étant de faire rester les nouveaux diplômés péi sur le territoire plutôt que de les envoyer dans l'Hexagone (Photo : sly/www.imazpress.com)

Frédéric Maillot déclare : "Nous ne sommes pas contre le fait que les Réunionnais tentent l'aventure hexagonale". Mais faut-il encore que cela reste un choix. Le député déplore : "souvent les diplômés le voit comme une maltraitance parce que derrière il y a un départ forcé".

"Beaucoup de néo-titulaire avouent vouloir rester et travailler au pays et ça c'était mon combat pendant la campagne législative et ça le restera", souligne le parlementaire. Regardez

"Cette loi elle a été proposé en 2023, mais le président Macron a fait de l'obstruction parlementaire", s'insurge-t-il. Pourtant un projet de loi avait énoncé plus de cinq raisons pour "maintenir le fonctionnaire sur son territoire natif". Regardez

