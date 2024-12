Lo gou mon péi : cari saucisses fumées au ti jacques en morceaux

On a l'habitude de manger du ti jacques battu mais avez-vous déjà mangé le jacques en morceaux ? Je l'ai goûté il y a de nombreuses années dans un rougail boucané et j'ai décidé de tenter. Comme c'est réussi, je vous la partage. Un gentil bazardier sur le marché forain du Chaudron a bien voulu me découper une moitié de jacques en morceaux. I évite a mwin èt pri dann la kol jak. Je vous propose donc ma recette du cari saucisses fumées au ti jacques. (photos vs/www.imazpress.com)

Cette recette peut se faire évidemment avec du boucané ou encore un poulet fumé. Moi j'ai choisi les saucisses fumées. Si vous êtes courageux, vous pouvez découper vous-même le jacques à condition de bien huiler le couteau pour ne pas qu'il soit recouvert de colle.

Pensez à faire comme le bazardier avant de vous attaquer au fruit du jacquier, enfilez chaque main dans un sachet ou huilez les mains. Mais je ne suis pas très fan, pour couper avec un couteau et avoir la main qui glisse, ce n'est pas très pratique. Si vous ne suivez aucune de ces instructions, la colle du jacques restera sur vos mais à vie! Non je plaisante, mais il est assez fastidieux de s'en débarasser

- Les ingrédients pour le cari saucisses fumées ti jacques en morceaux -

Pour 3 personnes

- 6 saucisses fumées

- 1 morceau de jacques coupé en morceaux de 2 cm d'épaisseur

- 5 gousses d'ail

- 2 branches de thym

- 4 tomates

- 2 oignons

- 1 cuillère à café de curcuma

- 1 cuillère à café de gros sel

- La préparation du cari saucisses fumées et ti jacques en morceaux en vidéo -

- Les étapes pour cuisiner le cari -

Rincer les morceaux de jacques et faites-les bouillir 30 minutes dans une marmite remplie d'eau.

Coupez les saucisses fumées en morceaux et faites les dorer dans une marmite. Commencez à petit feu pour faire fondre le gras des saucissses et de cette manière vous n'aurez pas besoin d'ajouter de l'huile.



Quand les saucisses sont bien dorées, ajoutez les oignons émincés. Remuez. et laissez cuire quelques minutes.

Ajoutez ensuite l'ail, le gros sel et le thym. mélangez et laissez cuire quelques instants.

Déposez les tomates et le curcuma.

Mélangez et laissez bien cuire la tomate. Lès a li byen krouté.

Au bout d'une demi-heure, égouttez les morceaux de jacques et ajoutez-les dans le cari saucisses. Mélangez délicatement pour ne pas écraser les morceaux de jacques.

Couvrez la marmite et laissez cuire environ 30 minutes en mélangeant de temps en temps, toujours délicatement.

Votre cari saucisses fumées au ti jacques en morceaux est prêt. Et regardez j'ai même gardé les grains. C'est aussi bon que le grain du chouchou.

Et pour accompagner ce repas, j'ai acheté un petit rougail grain jacques bien fort (mon boush té an fé)

Dites-nous en commentaires si vous avez déjà mangé du jacques en morceaux et aussi si vous allez tester cette recette.

Bon dimanche !

