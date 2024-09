Lo gou mon péi : Rosmy vous prépare un rougail saucisses aux fleurs zoignon

Rosmy m'a appelé parce qu'elle a trouvé des "fleurs zoignon". "lé rare i trouv sa, vien la kaz mi fé in rougay sosis ek flèr zoignon pour ta rubrique Lo gou mon péi". "C'est excellent ! " rajoute-t-elle. Evidemment, je ne réfléchis pas longtemps à sa proposition. Je vous emmène avec moi pour vous montrer comment elle prépare ce plat. (photos vs/www.imazpress.com)

Gard sa koman lé zoli oté !

Rosmy m'informe qu'il est très rare de trouver les fleurs zoignon au marché. Elle tenait à vous montrer sa recette de rougail saucisses aux fleurs zoignon parce que "lé excellent" comme elle dit souvent. Alors c'est parti!

Pour préparer le plat de Rosmy, vous avez besoin :

- Une dizaine de saucisses

- 7 petites tomates bien mûres

- 2 gros oignons

- 1 botte de fleurs zoignons

- 1 poignée de petit piment

- De l'huile

Commencez par piquer les saucisses à l'aide d'un couteau (c'est l'adtuce de Rosmy pour retirer l'excès de gras des saucisses).Ensuite déposez les saucisses dans une marmite et couvrez-les d'eau froide. Faites les bouillir à couvert pendant environ 25 minutes.

Pendant ce temps, hachez les oignons.

Coupez les tomates en petits morceaux. Rosmy, elle, les coupe à l'ancienne directement à la main et non sur une planche.

Ecrasez le piment avec le gros sel et hachez les fleurs d'oignons. Pour la cuisinière, il faut qu'ils soient tous à peu près de la même grosseur. "i fé plus zoli dan le zasièt".

Au bout de 25 minutes, égouttez les saucisses et rincez-les sous l'eau froide pour retirer l'excès de gras.

Coupez désormais les saucisses en morceaux.

Dans une marmite versez un peu d'huile, laissez chauffer. Déposez ensuite les saucisses dans la marmite et remuez délicatement. Faites attention aux éclaboussures. Laissez les saucisses bien dorer. Lorsque les saucisses ont bien rosi, il est temps d'ajouter les oignons émincés. Mélangez et laissez cuire les oignons.

Lorsque les oignons sont bien revenus, ajoutez le piment écrasé avec le gros sel. Mélangez (vous risquez certainement de tousser un peu avec les vapeurs du piment). Laissez cuire quelques minutes.

Il est temps d'ajouter les petits dès de tomates et de mélanger pour bien déglacer le fond de la marmite afin de récupérer tous les sucs des saucisses. Couvrez et laissez cuire. Il faut que les tomates soient bien croûtés comme on dit. Rosmy, elle, préfère un rougail saucisses sec et non avec la sauce liquide. Mais ça c'est vous qui voyez.

Quand la sauce du rougail vous parait correcte, ajoutez les tiges des fleurs d'oignons émincés. Mélangez encore une fois et laissez cuire quelques minutes. Mélangez une dernière fois. Goûtez pour vérifier la cuisson des fleurs d'oignons. Pour nous, c'est parfait.

On passe à table. Déjà l'odeur est alléchante. La couleur est attirante. Mon boush i fé dlo ! Passons à la dégustation! Je ne peux m'empêcher de dire "Oté Rosmy, lé excellent". Et comme c'est tellement bon, évidemment, j'ai du me resservir. Oui c'était obligatoire !

Voilà la recette de Rosmy, qui tient à rajouter que c'est sa manière à elle de faire un rougail saucisses, certains mettent de l'ail, d'autres du safran, mais chacun ses goûts. Chez elle, ce n'est pas le cas.

J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous faites votre rougail saucisses ou encore si vous allez tester la recette de Rosmy.

On se retrouve le 13 octobre pour une prochaine recette (je sais déjà ce que c'est et je pense que vous allez adorer, je ne vous en dis pas plus).

Bon dimanche !

