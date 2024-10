Grand Raid, chaleur, Lina, village solidaire et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 17 octobre 2024 : - Grand Raid 2024 : "folles" et "fous" vont (bientôt) envahir les sentiers - Grand Raid 2024 : il va faire très chaud, buvez sans modération... mais pas dans les citernes - Disparition de Lina : le corps de l'adolescente retrouvé dans la Nièvre - Saint-Paul : 350 repas et déjeuners offerts pour un village solidaire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une atmosphère chaude et humide ce jeudi

Grand Raid 2024 : les folles et les fous" vont (bientôt) envahir les sentiers

Nous y sommes. Le jeudi 17 octobre 2024 est enfin arrivé. Dans quelques heures, les 7.300 coureurs du Grand Raid vont enfin vivre le grand frisson, celui de passer la ligne de départ des courses folles au cœur des sentiers de La Réunion. Les premiers à être lâchés seront les relayeurs du relais Zembrocal à 17 heures depuis la mairie de Saint-Joseph. À 22 heures, le coup d'envoi de l'épreuve reine – la Diagonales des Fous – sera donné à Saint-Pierre. Seuls les coureurs du Trail de Bourbon, de la Mascareignes et du Métis trail peuvent encore un peu souffler, puisque le coup d'envoi aura lieu ce vendredi. Tous n'ont qu'un seul objectif en tête – comme chaque année – franchir la ligne d'arrivée de La Redoute à Saint-Denis. Comme chaque année, Imaz Press vous fera suivre en direct ces trois jours de courses grâce à nos journalistes et photographes sur le terrain mais également grâce nos infiltré(e)s.

Grand Raid 2024 : il va faire très chaud, buvez sans modération... mais pas dans les citernes

Ce jeudi 17 octobre 2024, sera donné le coup d'envoi du Grand Raid 2024 avec deux épreuves – le relais Zembrocal et l'épreuve reine, la Diagonales des Fous. D'après les dernières prévisions de Météo France, il va faire chaud. Si quelques averses pourraient rafraichir l'atmosphère, attention ce n'est qu'une sensation. Attention également amis coureurs, à penser à boire même avant d'avoir soif, c'est le secret de vos futures réussites. Attention également à éviter de boire l'eau des citernes – des ravitaillements sont en place – l'eau est une denrée rare en cette période de sécheresse.

Disparition de Lina : le corps de l'adolescente retrouvé dans la Nièvre

Le dénouement redouté d'une affaire qui a tenu en haleine les gendarmes durant des mois: le corps de Lina, adolescente de 15 ans qui avait disparu en septembre 2023 en Alsace, a été retrouvé mercredi près de Nevers (Nièvre).

Saint-Paul : 350 repas et déjeuners offerts pour un village solidaire

Ce jeudi 17 octobre 2024 de 8h30 à 13h30, la ville de Saint-Paul et le CCAS organisent un village solidaire pour agir ensemble contre la maltraitance sociale et institutionnelle sur le parking du CCAS de la commune. Avec 350 repas et petits-déjeuners distribués, cette action permet un échange en faveur de la journée mondiale de lutte contre la misère. Au programme : un déjeuner solidaire, une initiation musicale et des instruments traditionnels.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une atmosphère chaude et humide ce jeudi

Matante Rosina a regardé au fond de sa tasse de café ce jeudi 17 octobre 2024 et elle remarque un petit vent léger qui s'est installé sur le nord-est de l'île. Elle vous conseille de vous habiller léger aujourd'hui, il va faire chaud et humide. Les nuages vont gonfler en fin de matinée dans les hauts. Dans l'après-midi, le sud sauvage va être bien arrosé. La mer a décidé de s'agiter aujourd'hui.