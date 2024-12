Gouvernement : Manuel Valls nommé ministre des Outre-mer, Darmanin à la Justice et Borne à l'Education nationale

22:55 Mathilde Panot dénonce "un gouvernement rempli de gens désavoués dans les urnes" La cheffe des députés Insoumis dénonce sur X "un gouvernement rempli de gens désavoués dans les urnes et qui ont contribué à couler notre pays… avec le soutien de Marine Le Pen et du RN". Elle appelle une nouvelle fois à la censure et au départ d’Emmanuel Macron. Un gouvernement rempli de gens désavoués dans les urnes et qui ont contribué à couler notre pays… avec le soutien de Marine Le Pen et du RN.



Ce gouvernement n’a qu’un seul avenir : la censure.



Avec la chute de Bayrou, le roi Macron sera nu.



Son départ est inéluctable. — Mathilde Panot (@MathildePanot) December 23, 2024

22:47 Un "nouveau gouvernement" pour que rien ne change "Suite à l’annonce de la composition du gouvernement de François Bayrou, le PLR (Pour La Réunion) exprime sa vive indignation. Ce nouveau gouvernement n’est, en réalité, qu’une vaste opération de continuité déguisée. Les personnalités issues de la droite et du macronisme qui le composent incarnent une politique rejetée par une majorité de Français, mais obstinément maintenue par un exécutif sourd à l’expression démocratique", écrit PLR. "La nomination de Manuel Valls au poste de Ministre des Outre-mer nous inquiète au plus haut point. Nous questionnons non seulement la légitimité de cette nomination, mais aussi la capacité de cet homme à comprendre et défendre les intérêts des territoires ultramarins", ajoute-t-il.



"Nos territoires se trouvent face à des difficultés immenses, tant la situation de drame absolu dans laquelle se trouve Mayotte, mais aussi la complexité de la situation en Nouvelle Calédonie, et encore les graves problématiques sociales et économiques qui secouent l’ensemble des Outre-mer."

22:28 Côté ministres délégués : - Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement

- Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

- Sophie Primas, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement

- Philippe Baptiste, ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

- François-Noël Buffet, délégué au ministre de l'Intérieur

- Astrid Panosyan-Bouvet, ministre déléguée chargée du travail et de l’emploi

- Yannick Neuder, ministre délégué chargé de la santé et de l’accès aux soins Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’autonomie et du handicap

- Amélie de Montchalin, ministre déléguée chargée des comptes publics

- Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie

- Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire

- Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique

- Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme

- Patricia Miral, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants

- Valérie Létard, ministre déléguée chargée du logement

- Philippe Tabarot, ministre délégué chargé des transports

- Françoise Gattel, ministre déléguée chargée de la ruralité

- Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville

- Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe

- Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur

- Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux

22:13 Les nouveaux au gouvernement François Rebsamen rentre au gouvernement en tant que ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation Eric Lombard, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Laurent Marcangeli, ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, et Marie Barsacq, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative





21:53 Plusieurs ministres conservent leur poste Bruno Retailleau est toujours ministre de l’Intérieur, Jean-Noël Barrot reste ministre de l’Europe et des affaires étrangères, tandis que Sébastien Lecornu, maintient son poste comme ministre des armées, et Rachida Dati comme ministre de la culture. Annie Genevard reste ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentairee, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, et Catherine Vautrin, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles

21:50 Manuel Valls aux Outre-Mers L'ancien Premier ministre sous Hollande, qui a quitté la politique française pour Barcelone en Espagne, avant de quitter l'opposition municipale, est de retour dans le gouvernement français. Cette fois pour gérer les territoires ultra-marins.

21:49 Elisabeth Borne est ministre de l’Education Nationale L'ancienne Première ministre, aussi ministre des Transports, puis de la Transition écologique, puis du Travail, devient ministère de l’Education Nationale.

21:46 Gérald Darmanin nommé ministre de la Justice L'ancien ministre de l'Intérieur est nommé Garde des Sceaux

20:54 Xavier Bertrand ne sera pas dans le gouvernement Bayrou, "formé avec l'aval de Marine Le Pen" Jusqu’ici pressenti pour intégrer le gouvernement de François Bayrou, il a indiqué sur X "refuser de participer à un gouvernement de la France formé avec l’aval de Marine Le Pen". Xavier Bertrand dit qu'il ne sera pas dans le gouvernement Bayrou, "formé avec l'aval de Marine Le Pen" #AFP pic.twitter.com/Zve5TpkYV7 — Agence France-Presse (@afpfr) December 23, 2024