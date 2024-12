Un "nouveau gouvernement" pour que rien ne change

Suite à l’annonce de la composition du gouvernement de François Bayrou, le PLR (Pour La Réunion) exprime sa vive indignation. Ce nouveau gouvernement n’est, en réalité, qu’une vaste opération de continuité déguisée. Les personnalités issues de la droite et du macronisme qui le composent incarnent une politique rejetée par une majorité de Français, mais obstinément maintenue par un exécutif sourd à l’expression démocratique. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La nomination de Manuel Valls au poste de Ministre des Outre-mer nous inquiète au plus haut point. Nous questionnons non seulement la légitimité de cette nomination, mais aussi la capacité de cet homme à comprendre et défendre les intérêts des territoires ultramarins.

Nos territoires se trouvent face à des difficultés immenses, tant la situation de drame absolu dans laquelle se trouve Mayotte, mais aussi la complexité de la situation en Nouvelle Calédonie, et encore les graves problématiques sociales et économiques qui secouent l’ensemble des Outre-mer.



Les territoires ultra-marins ont besoin de personnes qui connaissent nos réalités et qui agissent avec conviction. Les Outre-mer méritent une attention particulière ainsi qu’un engagement sincère et non pas la nomination d’une personne qui a tant trahi ses valeurs et renié ses engagements.



Par ailleurs, le maintien ou la nomination de personnalités comme Bruno Retailleau, Aurore Bergé, Gérald Darmanin ou encore Élisabeth Borne démontre l’aveuglement total de ce gouvernement face aux aspirations du peuple.

En choisissant de reconduire des personnalités si fortement associées aux échecs récents et à une politique impopulaire, François Bayrou et Emmanuel Macron confirment leur refus

de toute remise en question.



Comment peut-on encore s’enfermer dans un tel déni ? La mobilisation sociale et l’expression démocratique qui se sont multipliées ces derniers mois, et qui se sont clairement exprimées en faveur d’un changement de politique, semblent avoir été balayées d’un revers de main par un pouvoir toujours plus centralisé et hors-sol.



Le PLR appelle à une prise de conscience urgente : il est temps d’entendre et de respecter la voix des citoyens, d’apporter un véritable renouveau politique et de répondre aux attentes profondes des Réunionnaises et des Réunionnais.

La continuité de la politique actuelle ne fera qu’aggraver la fracture entre le peuple et ses représentants.



Nous resterons mobilisés pour défendre les intérêts de La Réunion et de tous les territoires ultramarins, face à ce gouvernement qui semble résolu à ignorer les aspirations de ses citoyens.