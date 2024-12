Saint-Benoît : une dotation de 120.000 euros pour restaurer l'ancienne gare

Ce jeudi 19 décembre 2024, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril a annoncé accorder une dotation de 120.000 euros pour restaurer l'ancienne gare ferroviaire de Saint-Benoît. Choisi parmi les 100 sites sélectionnés en 2024, l'objectif pour la Fondation du patrimoine portée par Stéphane Bern, est de les aider à redonner vie à des sites historiques (Photo : www.imazpress.com)

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la commune souhaite réhabiliter le site historique de l'ancienne gare ferroviaire de Saint-Benoît afin notamment d’y implanter un espace d’exposition.

"Le bâtiment principal n'a plus de couverture et les ouvertures sont dépourvues de menuiseries ou murées. Certains linteaux sont fissurés par endroits et certains se sont écroulés. Le haut des murs est sans protection et endommagé par la végétation invasive, tandis que les enduits de façade ont disparu et que les soubassements en pierre sont apparents", précise le site de la Fondation du patrimoine.

L'édifice sera restauré dans sa globalité dans ses dispositions d'origine, et l'une des annexes tardives sera enlevée pour aménager une ouverture sur l'extérieur.

Les travaux devraient démarrer en automne 2025 pour une fin estimée en 2026.

La commune veut faire de cette ancienne gare un lieu de vie. Lieu d'expositions, ce dernier pourra accueillir des œuvres de l'artothèque du Département de la Réunion (musée d’art contemporain basé à Saint-Denis) et un espace de présentation de ses archives.

Le projet sera aussi l’occasion de faire connaître l’épopée du rail, encore assez méconnue à La Réunion, avec une scénographie explicative.

Enfin, un espace café sera aménagé dans l'une des anciennes annexes du bâtiment, afin d'offrir une offre de restauration aux usagers du littoral qui borde le site.

- Une gare historique -

En lisière du littoral, la gare de Saint-Benoît, construite de 1879 à 1881, était le départ (km 0) d’une ligne de chemin de fer dont le tracé était encore récemment méconnu. Il a fait l'objet d'une opération de redécouverte pédestre en 2016.

La gare comprenait trois éléments contigus, construits à diverses époques. Seul le premier élément, correspondant au bâtiment des voyageurs, subsiste. Construit en 1880, ce vestige fait ainsi partie des plus anciens ouvrages ferroviaires de l’île encore visibles. Il présente ses inscriptions - "St-Benoît" bien lisible - et ses portes caractéristiques en arc en anse de panier.

Il est divisé à l’intérieur en une salle d’attente, une salle d’attente pour la 1ère classe, un coin bagages, le bureau du chef de gare, des bureaux administratifs, la billetterie et le logement du chef de gare.

- Aider les porteurs de projets -

Les sommes octroyées par la Mission Patrimoine viennent compléter les aides publiques ou l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300 000 euros par site). La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures.

Avant la fin de l’année, 26,1 millions d’euros seront reversés par l’Etat à la Fondation du patrimoine, issus de la septième édition du Loto du patrimoine de FDJ. Sur cette somme, 7,5 millions d’euros ont déjà été octroyés aux 18 sites emblématiques des régions lors des Journées européennes du patrimoine 2024. Aujourd’hui, c’est une aide globale de 18,6 millions d’euros qui est octroyée aux 100 sites départementaux.

- L'appel à projets 2025 -

L’appel à projets est ouvert sur le site missionbern.fr/signaler-un-site. Propriétaires, associations, communes et passionnés de patrimoine sont invités à identifier les sites en péril partout en France métropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer. Ces signalements peuvent être effectués tout au long de l’année.

Pour candidater à la sélection des sites départementaux de l’édition 2025 de la Mission Patrimoine, les dossiers devront être déposés avant le 28 février 2025.

Les projets sont sélectionnés par un comité présidé par Stéphane Bern et composé de représentants de la Fondation du patrimoine, de FDJ et du ministère de la Culture, qui se réunit deux fois par an.

Dix-huit projets emblématiques du patrimoine des régions de métropole et collectivités d’outre-mer et un projet par département sont retenus chaque année, selon quatre critères principaux :

- l’intérêt patrimonial et culturel ;

- l’état de péril ;

- la maturité du projet ;

- son impact sur le territoire et le projet de valorisation.



Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé plus de 950 sites pour leurs travaux de restauration, dont 125 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 835 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, plus de 70 % (680) sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 375.375 sont terminés et 305 chantiers sont en cours.



Depuis la première édition de la Mission Patrimoine, ce sont près de 310 millions d’euros qui ont permis d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites retenus :

- Près de 182 millions d’euros issus du Loto du patrimoine ;

- 88 millions d’euros crédits dégelés attribués par le ministère de la Culture aux projets portant sur des monuments historiques ;

- Plus de 40 millions d’euros collectés par la Fondation du patrimoine, provenant de mécénats d’en-treprises, de dons de particuliers et de ses ressources propres.

Enfin le financement accordé grâce au Loto du patrimoine est attribué par la Fondation du patrimoine, qui suit le bon déroulement des travaux et le respect des caractéristiques patrimoniales des lieux en lien avec les services de l’État.

