Saint-Benoît : l'ancienne gare retenue pour l'édition 2024 du Loto du Patrimoine

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, a dévoilé, ce lundi 2 septembre, les 100 sites départementaux de métropole et d’outre-mer lauréats en 2024. Parmi ces sites, l'ancienne garde de Saint-Benoît. Ces sites bénéficieront d'un soutien financier pour assurer leur restauration. En mars dernier, ce fut le musée de Villèle à Saint-Paul qui avait été sélectionné au titre des projets emblématiques des régions.

Cette initiative, confiée par le gouvernement à Stéphane Bern depuis 2017, a pour objectif d'identifier un patrimoine en péril et à restaurer le site en question à l'aide d'un financement.

- Refaire de la gare un lieu d'accueil -

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la commune souhaite réhabiliter le site historique de l'ancienne gare ferroviaire de Saint-Benoît afin notamment d’y implanter un espace d’exposition.

"Le bâtiment principal n'a plus de couverture et les ouvertures sont dépourvues de menuiseries ou murées. Certains linteaux sont fissurés par endroits et certains se sont écroulés. Le haut des murs est sans protection et endommagé par la végétation invasive, tandis que les enduits de façade ont disparu et que les soubassements en pierre sont apparents", précise le site de la Fondation du patrimoine.

L'édifice sera restauré dans sa globalité dans ses dispositions d'origine, et l'une des annexes tardives sera enlevée pour aménager une ouverture sur l'extérieur.

Les travaux devraient démarrer en automne 2025 pour une fin estimée en 2026.

La commune veut faire de cette ancienne gare un lieu de vie. Lieu d'expositions, ce dernier pourra accueillir des œuvres de l'artothèque du Département de la Réunion (musée d’art contemporain basé à Saint-Denis) et un espace de présentation de ses archives.

Le projet sera aussi l’occasion de faire connaître l’épopée du rail, encore assez méconnue à La Réunion, avec une scénographie explicative.

Enfin, un espace café sera aménagé dans l'une des anciennes annexes du bâtiment, afin d'offrir une offre de restauration aux usagers du littoral qui borde le site.

- Une gare historique -

En lisière du littoral, la gare de Saint-Benoît, construite de 1879 à 1881, était le départ (km 0) d’une ligne de chemin de fer dont le tracé était encore récemment méconnu. Il a fait l'objet d'une opération de redécouverte pédestre en 2016.

La gare comprenait trois éléments contigus, construits à diverses époques. Seul le premier élément, correspondant au bâtiment des voyageurs, subsiste. Construit en 1880, ce vestige fait ainsi partie des plus anciens ouvrages ferroviaires de l’île encore visibles. Il présente ses inscriptions - "St-Benoît" bien lisible - et ses portes caractéristiques en arc en anse de panier. Il est divisé à l’intérieur en une salle d’attente, une salle d’attente pour la 1ère classe, un coin bagages, le bureau du chef de gare, des bureaux administratifs, la billetterie et le logement du chef de gare.

- Plusieurs projets aidés à La Réunion -

À La Réunion, 18 projets ont pu en bénéficier dont le pont suspendu de la rivière de l'est, le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis ou encore la chapelle du domaine de Bel-Air.

Depuis 2018, la Mission Patrimoine s'emploie à accompagner des sites en périls. Un projet incarné par Stéphane Bern et soutenu par le ministère de la Culture et La Française des Jeux (FDJ).

En six ans, elle a aidé plus de 950 sites pour leurs travaux de restauration, dont plus de 125 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 835 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer).

Aujourd’hui, plus de 70 % d’entre eux sont d’ores et déjà sauvés : 340 sont terminés et 280 chantiers sont en cours.

- Comment participer ? -

Le jeu de hasard Mission Patrimoine se présente sous forme "carte postale" à gratter. Les tickets sont disponibles à la vente pour une mise de 15 euros dans les 29.000 points de vente FDJ, ou en ligne.

L’offre de jeux se compose d’un ticket à gratter et de sept tirages Loto, dont le premier sera proposé le samedi 7 septembre, détaille la FDJ.

Les joueurs pourront remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Chacun des tickets "met en avant six sites emblématiques 2024 de la Mission Patrimoine, avec six jeux plus un jeu bonus." Par ailleurs, l’État reversera 1,83 euro à la Fondation du patrimoine pour chaque ticket acheté.

Les tickets de loterie mettent en avant 18 projets patrimoniaux emblématiques. Les sites sélectionnés obtiendront une dotation pouvant aller jusqu’à 500 000 euros. Le montant final sera annoncé lors des Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront du 20 au 22 septembre 2024.

Par ailleurs, explique la FDJ, 100 projets départementaux recevront "une aide financière qui dépendra du montant global mobilisé dans le cadre des jeux Mission Patrimoine, dans la limite de 300.000 euros par projet." Le montant de leur dotation est annoncé à la fin de l’année à l’issue de la campagne des jeux.

