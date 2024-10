Salon du livre jeunesse : plongez dans l'imaginaire des histoires de l'Océan Indien

Le Salon du livre de jeunesse de l'Océan Indien aura lieu du jeudi 10 au dimanche13 octobre 2024 à la Cité de Saint-Denis. Porté par La Réunion des Livres, en partenariat avec la SPL Territo'Arts, cette dixième édition invite à la lecture, à l'écoute des histoires ou encore à voyager à travers différents spectacles. L'occasion de (re)donner goût au plaisir d'ouvrir un livre, aux plus petits, comme aux grands enfants. La cabane est le fil rouge retenu pour l’édition 2024. (Photo www.imazpress.com)

Au programme des histoires bien sûr, mais également des rencontres, des ateliers et des dédicaces. Que cela soit pour les tout-petits, les enfants et les adolescents.

Ainsi, le salon vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes et favoriser l’accès à la culture à tous les publics, y compris ceux qui sont le plus éloignés du livre.

Pour rappel, à La Réunion l'illettrisme touche plus de 100.000 personnes, soit 20% de la population. Un chiffre tristement constant depuis au moins trois décennies.

- Des auteurs, illustrateurs aux plumes aiguisées -

Le Salon réunira des auteurs de La Réunion, de l'Île Maurice, de Madagascar, de Mayotte, de l'Hexagone et même de l'étranger.

Parmi les invités les Réunionnais pourront retrouver : Dalfine Ahamadi, une auteure originaire de Mayotte ou encore Janik Coat venue de l'Hexagone, le dessinateur Clément Devaux. En 2005, sa rencontre avec Anne Didier et Olivier Muller donne naissance à la bande dessinée Anatole Latuile.

On notera également la présence d'Amélie Fléchais, dessinatrice. Elle a écrit et illustré Chemin Perdu (Collection Métamorphose), Le Petit Loup Rouge (Ankama Éditions), L’Homme Montagne (Delcourt), et Bergères Guerrières (Glénat) qui a remporté le Fauve Jeunesse 2022 au Festival d’Angoulême.

Corinne Fleury, née à l’île Maurice et réside en France, fonde avec Anthony Vallet, l’Atelier des Nomades, une maison d’édition qui se consacre aux littératures des îles de l’océan Indien. Corinne Fleury est aussi auteure pour la jeunesse avec deux albums : Le Dodo aux plumes d’or (2014) et Grand Mama (2021), finaliste du Prix Chronos 2023.

Catmouse James vient elle de Madagascar. En 2023, elle est récompensée du Grand Prix du Festival international Cyclone BD de La Réunion.

Côté auteurs et illustrateurs, La Réunion n'est pas en reste.

David D’Eurveilher est né à Saint-Benoît. Passionné par le dessin depuis ses plus années, c’est naturellement qu’il se tourne vers l’École des Beaux-Arts de La Réunion.

Djé-San, né en 1986 à l’île de La Réunion, est originaire de Saint-André. Bien que passionné par le dessin et l’écriture depuis son plus jeune âge, il nourrit sa passion pour le dessin en autodidacte. Sa rencontre avec Staark marque un tournant dans son parcours artistique. En 2024, il sort son premier manga Momoko aux éditions Des Bulles dans l’Océan

Née à La Réunion, Joëlle Écormier est romancière et autrice de littérature jeunesse. Elle a publié une quarantaine de livres et écrit pour le théâtre. Elle intervient régulièrement dans les établissements scolaires, les bibliothèques, et anime des ateliers d’écriture pour tous les publics depuis 2001.

Artiste de théâtre, Cécile Hoarau savoure les mots sur un mode bilingue (français et créole réunionnais). Elle écrit des pièces et des contes théâtralisés. En 2018, elle remporte le prix du concours Premières pages – Département de La Réunion.

Des auteurs et illustrateurs, il y en a encore bien d'autres qui seront présents lors de cette 10ème édition du Salon du livre jeunesse de l'Océan Indien.

À cette occasion, le prix Vanille 2024 sera décerné - avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de La Réunion et de la Sofi – à trois ouvrages de La Réunion ou de l’Océan Indien. La remise des prix aura lieu le jeudi 10 octobre à 11 heures à la Cité des Arts.

- Le Salon sort de sa bulle -

Si le Salon se déroula en grande majorité à la Cité des Arts, l'art de la lecture s'exportera également dans les quartiers de Saint-Denis.

Le salon rayonnera à Château Morange et dans toutes les médiathèques du réseau de lecture publique du nord de l’île avec un Salon Hors les murs.

Au programme à Château Morange, le 12 octobre, un atelier "À son conte!" avec Samuel Mélade. Venez prêter votre voix et donner vie à un conte sous forme de podcast.

Dans le même lieu, aura lieu une cabane à histoires réalisée par Célia Rivière. Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire.

Enfin, à la bibliothèque départementale de La Réunion, sera contée, l'histoire de Jules Hermann et le continent invisible. L’histoire d’un vieil oncle extravagant, d’un livre magique qu’il a toujours rêvé d’écrire, d’un continent englouti dont l’île Bourbon serait l’un des derniers sommets émergés, d’une science secrète qui cherche à voir l’invisible, d’une ancienne civilisation disparue, à la fois malgache et réunionnaise, gauloise et polynésienne, et de mille autres révélations fracassantes, sur lesquelles cette exposition mène l’enquête.

Exposition à la Bibliothèque départementale de La Réunion à partir du 14 novembre.

À la médiathèque François Mitterrand du 10 au 23 octobre. Retrouvez les illustrations originales de Téhem issues de l’ouvrage Flore Mazigador paru aux éditions Okopix.

Le 11 octobre, c'est "Ti marmit zistoir" au parc de la Trinité. Tombez dans la marmite à histoires et laissez vous bercer par un bouillon d’imagination pour bien démarrer les vacances ! Une soirée proposée par la ville de Saint-Denis.

- Le Salon à vélo -

Un dispositif de mobilité douce sera mis en place pour favoriser les déplacements au salon à vélo le week-end.

Pour exemple, le samedi 12 octobre 2024, de 10 heures à 11h30, un départ se fera de la bibliothèque intercommunale Alain Lorraine à La Source, Saint-Denis, jusqu'à la Cité des Arts. Un déplacement organisé par le Collectif Réunionnais des Usagers de la Bicyclette (CRUB). Infos et inscriptions : 02 62 90 49 90 ou bial@cinor.re

Le 13 octobre, c'est une randonnée en famille "spéciale Salon du livre jeunesse" qui traversera les quartiers de Saint-Denis avec, pour terminer, une visite du salon. Infos & inscriptions : 02 62 20 39 00 (inscriptions à partir du 30 septembre).

Un Salon qui n'est pas seulement réservé aux plus jeunes. Cet événement est l'occasion pour les professionnels de la littérature jeunesse d'échanger.

Retrouvez tout le programme sur www.sljoi.com

