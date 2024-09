Francofolies : nouvelle soirée à succès pour les musiques du monde

Vous avez demandé de la (très) bonne musique ? Elle était présente à la Clairière, Saint-Gilles, pour une nouvelle soirée des Francofolies. Bon Entendeur, Eddy de Pretto, Adèle Castillon, Aurus Solo, tine Poppy, Mo'Kalamity and the Wizards, Keïla, Del'éritaz et Eaio ont lancé leur son jusqu'au bout de la nuit pour le grand plaisir des milliers de spectateurs. Vous avez raté cette belle soirée ? Pas de panique, vous pouvez encore allez faire la fête ce dimanche soir pour l'ultime soirée de cette 7ème édition des Francofolies (Photo www.imazpress.com)

Des grands moments de musique. Regardez

