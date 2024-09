Saint-Gilles : carton plein pour les Francofolies ce vendredi soir

Ce vendredi 6 septembre 2024, s'est tenu la septième édition des Francofolies qui a eu un grand succès auprès de la population. À Saint-Gilles, une myriade d'artistes s'est réuni pour faire vibrer La Réunion au son de musique locale et nationale. Au programme : Barth, Julien Granel, Mentissa, Zily, Sueilo, D-Lisha, Nikki Never Dies, Wild Classical Music Ensemble et Tribal Perkusion (Photo : www.imazpress.com)

Après une contrariété au niveau de la programmation : l'artiste SCH prévu comme guest n'est finalement pas venu à La Réunion, c'est l'artiste Barth qui a performé. Une programmation qui a suscité des réactions diverses.

Lire aussi - Francofolies : le rappeur SCH ne viendra finalement pas à La Réunion

Lire aussi - Francofolies : l'artiste Barth rejoint la programmation

Mais pour ce vendredi soir, il y en a avait pour tous les goûts. Au programme :

Le village des Francos

- 18h00 : Nikki Never Dies

- 20h00 : Wild Classical Musique Ensemble

Green Room, La Clairière

- 19h30 : Sueilo

- 22h30 : Sueilo

Scène Urbaine

- 20h30 : D-Lisha

Tamarin, La Clairière

-18h30 : Zily

- 19h30 : Tribal Perkusion

- 20h00 : Mentissa

- 21h30 : Julien Granel

- 22h30 : Tribal Perkusion

- 23h00 : Barth

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com