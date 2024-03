"Médiateurs de cinéma" : des séances gratuites pour les moins de 25 ans

Alors que le cinéma attire toujours autant, les publics les plus sensibles restent les plus de 25 ans voire plus de 50 ans. Afin d'attiser l'envie du 7ème art chez les plus jeunes, deux séances de cinéma gratuites pour les moins de 25 ans ont lieu à Saint-Denis et Saint-Pierre. La première aura lieu le samedi 6 avril dans le sud, tandis que dans le nord elle aura lieu le mercredi 10 avril. L’objectif est de leur donner l’envie de revenir dans les salles (Photo www.imazpress.com)

Le samedi 6 avril 2024 à 13h30 c'est au Multiplexe Ciné Grand Sud que la séance de cinéma sera gratuite pour les étudiants et moins de 25 ans. Le film : "La salle des profs" d'Ilker Catak. "Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Nowak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes."

Le mercredi 10 avril 2024 à 18 heures, au Cinépalmes de Saint-Denis aura lieu la projection du film "Une vie" de James Hawes avec Anthony Hopkins et Héléna Bonham Carter.

Voici l'intrigue : " Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d’enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicholas Winton va organiser des convois vers l’Angleterre, où 669 enfants juifs trouveront refuge.

Cette histoire vraie, restée méconnue pendant des décennies, est dévoilée au monde entier lorsqu’en 1988, une émission britannique invite Nicholas à témoigner. Celui-ci ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants – désormais adultes – qui ont survécu grâce à lui..."

- Le dispositif "Médiateurs de cinéma" -

Ces séances rendues gratuites pour les plus jeunes, sont organisées grâce au dispositif "Médiateurs de cinéma". Un dispositif national mis en place à La Réunion par La Région et Le CNC (Centre national du cinéma). Ce dispositif vise à promouvoir l’appétence à la culture cinématographique auprès des jeunes.

"Le CNC et La Région Réunion ont décidé de mettre en place sur le territoire le dispositif "Médiateurs de Cinéma". L’action part du constat que les jeunes vont de moins en moins au cinéma contrairement au plus de 50 ans", explique Armand Dauphin, coordinateur du dispositif "Médiateurs de cinéma".

"Nous avions fait quelques tentatives isolées l’année dernière. Mais cette année nous reprenons un rythme régulier une fois par mois avec des séances au Cinépalmes de Saint-Denis et Multiplexe Ciné grand Sud."

Selon le coordinateur et après une enquête menée à La Réunion par Ciné Festival auprès de 300 lycéens, "il en ressort que le premier frein pour 52% des jeunes pour aller au cinéma est le prix des places". "Nous avons donc décidé de leur offrir deux fois par mois des séances gratuites suivies d’un échange."

"L'enjeu pour les professionnels de cinéma est de capter l’attention des jeunes pour les longs-métrages en les faisant revenir dans les salles de cinéma." En 2019, avant le Covid et les confinements, il y a eu une perte de 25 millions d’entrées sur les 11-25 ans. "Cette baisse de la fréquentation des salles par le jeune public est plus que jamais préoccupante pour l’avenir", lance Armand Dauphin.

"La période Covid et l’attrait croissant chaque jour des jeunes pour les réseaux sociaux les a détourné du grand écran. Nous sommes dans un monde où tout va très vite avec la place qu’a pris internet dans vies. Il faut que cela aille vite et que cela soit court."

Lire aussi - Envers et contre les plateformes de streaming, le cinéma n'a pas dit son dernier mot

- Deux films d'auteurs proposés -



Pourquoi ces deux films particulièrement ? a demandé Imaz Press à Armand Dauphin. "Soyons honnête, les jeunes savent très bien où trouver une salle pour aller voir des blockbusters tels que "Super Mario Bros", "Barbie", ou les comédies françaises comme "Alibi.com 2" ou "Astérix et Obélix : L’empire du milieu".

"De manière générale en 2023, il y a eu 181 millions de spectateurs dans les salles françaises et les 10 premiers films représente environ 25% des entrées soit 44 millions de personnes. Ces films n’ont pas besoin de nous", poursuit-il.

"Le CNC et La Région avec "Médiateurs de Cinéma" sont conscients que la diffusion de certains films nécessitent davantage de travail. Nous souhaitons dans le cadre de ce dispositif proposé aux jeunes des films récents de qualités qu’il n’aurait pas été voir spontanément car tous les films ne sont pas égaux devant la promotion", ajoute Armand Dauphin.



"Notre choix au Cinépalmes de Saint-Denis s'est arrêté sur un bio-pic bouleversant qui relate la vie d'un héros britannique qui sauva des enfants des camps de la mort. Le film à un rôle de mémoire et nous fait découvrir un homme exceptionnel. C’est donc, une œuvre inspirante qui donne du courage."



"Au multiplexe Ciné Grand Sud sera projeté en vostf "La salle des profs". Un thriller qui se déroule en milieu scolaire avec une réflexion sur les réseaux sociaux, la pédagogie de l’enseignement, les rumeurs, …. Donc, avec ce film nous démontrons qu’un film allemand peut-être un thriller haletant aussi passionnant qu’un film américain. Le but est aussi de faire exister les cinématographie des films non américains. Pour que demain, il n’y ait pas que des blockbusters en salle", souligne le coordinateur.

Reste à savoir si ces films d'auteurs et primés lors des festivals attireront foules. Pour Armand Dauphin, "si nous arrivons à remplir 50% des salles nous serons heureux. C’est un travail de longue haleine de mobiliser les jeunes et de les faire se déplacer".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com