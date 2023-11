Globe 40 : le tour du monde à la voile fera escale à La Réunion... en 2025

En 2025, La Réunion et le Territoire de l'Ouest accueilleront une étape de la Globe 40, une compétition de renommée internationale. C'est à bord de leur Class 40 que les équipages mèneront leur tour du monde à la voile. Ce jeudi 30 novembre 2023, Emmanuel Séraphin, accompagné de Manfred Ramspacher, présentent ce concept autour du monde (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'organisation qui nous a proposé d'être parmi les villes étapes du tour du monde à la voile et forcément nous avons accepté", lance le président du Territoire de l'Ouest.

"Nous avons la moitié des ports de plaisance de l'île et la capacité d'accueillir un tel événement international"."

De plus, un équipage réunionnais sera de la partie. La Réunion sera représentée par Thibaut Lefevere.

"L'idée est de faire une synergie des savoir-faire Réunionnais et de regrouper les skippers Réunionnais sur un projet." Il sera d'ailleurs accompagné de Victor Jost qui a fait la Route du Rhum.

"Ce genre de course se prépare bien en amont", dit-il.

- Un événement international -

Un événement pour lequel Emmanuel Séraphin n'en doute pas, "aura des retombées économiques pour l'île".

"Nous allons pouvoir profiter de l'aspect médiatique et accompagner cet événement. Près de 600 journalistes, 30.000 visiteurs, cela va valoriser le tourisme, placer La Réunion sur la carte du monde des ports de plaisance et faire connaître l'île au-delà des océans", souligne Emmanuel Séraphin.

Pour la venue d'un tel événement, le Territoire de l'Ouest a prévu un budget final qui tourne aux alentours de 200.000 euros.

- Un voyage au bout du monde -

La deuxième édition de ce Globe 40 s'élancera fin août – début septembre 2025 de Tanger, pour une arrivée prévue mi-avril 2026 en France.

"Le concept c'est d'avoir un tour du monde accessible aux professionnels comme amateurs", souligne l'organisateur, Manfred Ramspacher. "C'est un engagement sportif et une aventure, un partage des cultures sur tout le parcours", note-t-il.

Une course qui s'élancera pour huit mois pour un tour du monde avec escales en Class 40. Au total, six étapes.

Le parcours devrait être long d’environ 30 000 milles, avec une moyenne de 5 000 milles par étape,

L’épreuve veut garder ses principes fondamentaux : une course en double en Class 40, la possibilité de changer un équipier à chaque étape ou les deux à certaines conditions, un parcours adapté en catégorie 1 des règles de course de la Fédération internationale et un classement par point avec des coefficients attribués aux étapes suivant leur difficulté.

