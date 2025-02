Houle sur le littoral de Saint-Paul : appel à la vigilance maximale face aux dangers de la mer

Ce lundi 17 février 2025, vers 18h15, trois jeunes ont été emportés par la houle à Boucan-Canot. Grâce à l’intervention des plagistes et d’une embarcation, ils ont pu être ramenés sains et saufs. Aux Roches Noires, deux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de Saint-Paul, encore sur site malgré la fin de leur service, n’ont pas hésité à secourir trois autres jeunes emportés par la houle. Face à ces dangers, la mairie de Saint-Paul appelle à la plus grande responsabilité (Photo : www.imazpress.com)

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, "salue le courage des MNS et appelle à la plus grande responsabilité", indique la municipalité.

- Baignades et activités interdites à Boucan et aux Roches noires -

La baignade et les activités nautiques sont actuellement interdites à Boucan-Canot en raison du retrait des filets. Le filet de baignade des Roches Noires est en place mais la prudence reste de mise.

Les postes de secours sont ouverts de 9 heures à 18 heures et la surveillance des plages est assurée de 10 heures à 17h30 (à Boucan Canot, aux Roches Noires et à la passe de l’Hermitage).

- Surveillance renforcée -

La police municipale renforcera ses patrouilles dès 17h30 sur les secteurs à risque, surtout lors des épisodes de houle : à Boucan Canot, Cap Homard, Petit Boucan et aux Roches Noires.

Il est essentiel de respecter les consignes de sécurité des MNS. La mer peut être dangereuse et toute imprudence peut avoir des conséquences graves voire fatales.

Respectez les dispositifs de sécurité en place et ne déplacez pas les barrières, rubalises, panneaux d’avertissement et autres équipements.

- La houle, première cause de mortalité en mer -

Le directeur du Cross de La Réunion informe que "la houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion".

"Même en dehors des périodes de vigilance météo, la mer peut être un danger. Les noyades causées par la houle, sont la 1ère cause de décès en mer à La Réunion (27 personnes ont perdu la vie dans ces conditions entre 2012 et 2023)", indique la préfecture.

"Les personnes sont happées par la houle, que cela au Gouffre, au Souffleur, sur les plages… il faut faire très attention.

Le 8 août 2024, une jeune femme de 21 ans a été happée par une vague au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé. La personne portée disparue se trouvait avec sa famille dans un bassin naturel lorsqu'une vague est arrivée, emportant avec elle une fillette de 10 ans et la vingtenaire.

Noah, également la vingtaine, a disparu le vendredi 2 août.

Le 27 avril, un jeune homme avait été happé par les vagues au niveau du gouffre de L'Etang-Salé. Malgré l'intervention de l'hélicoptère de la gendarmerie de deux membres de la brigade nautique, qui l'ont secouru des eaux, il n'a pas pu être réanimé par l'équipe médicale mobilisée sur place. La victime était âgée de 28 ans.

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

