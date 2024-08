Disparition de Noah : la zone de recherche étendue plus au nord et au sud de l'île

Voilà six jours que Noah, jeune homme de 20 ans, a disparu du côté de la plage de Boucan Canot, emporté par une vague. Depuis, pas un jour ne passe sans que sa famille, ses proches, amis, bénévoles et professionnels ne se mobilisent pour le retrouver. Si au départ les recherches étaient cantonnées aux alentours du secteur de la disparition, depuis, la zone a été étendue, entre l'Étang-Salé et La Possession. Si la famille garde espoir de retrouver le corps, le père de Noah appelle tous les jeunes à la prudence (Photo : www.imazpress.com)

"Cela fait plus d'une semaine que la famille est sur place", indique Romain Brézé, bénévole et membre du collectif La Réunion Solidaire. "Les parents et les proches sont fatigués."

"Le dispositif en mer continue. On a l'appui de la brigade maritime, les Vigies requin et les plongeurs privés et professionnels", ajoute-t-il.

Des bénévoles qui verront également le renfort de chiens, d'équipes cynophiles et de dronistes ce jeudi après-midi "pour ratisser le Cap Lahoussaye et le long des plages".

Un dispositif qui selon nos informations, va être élargi plus au sud et au nord de l'île.

De son côté, la gendarmerie poursuit ses rondes avec l'hélicoptère ainsi que le ratissement du littoral grâce à la brigade nautique côtière.

- La famille garde espoir de retrouver le corps -

Pour la famille - qui est dans une attente insoutenable - impossible de quitter les lieux tant que Noah ne sera pas retrouvé.

"Aujourd'hui on espère retrouver son corps, même si on sait que les chances sont minces", témoigne Guillaume, le père du disparu. "On restera là jusqu'à dimanche avec l'idée de le retrouver."

"Nous avons parlé avec la Cisan (Cellule nautique de la ville de Saint-Paul) et ils nous ont expliqué qu'au bout de 24 à 48 heures sans corps, il a pu être tiré vers le large", confie le papa.

Le père de Noah qui tient à remercier l'ensemble des bénévoles et des réunionnais mobilisés aux côtés de la famille.

- Appel à la prudence -

Guillaume, père de Noah, a tenu à rappeler "aux jeunes de faire attention". "Aujourd'hui c'est mon fils, demain ça peut être vous."

"Les MNS peuvent vous expliquer. Il ne faut pas lutter contre le courant."

Lire aussi - Boucan Canot : proches, bénévoles et professionnels restent mobilisés pour retrouver Noah

Lire aussi - À Boucan Canot, les recherches pour retrouver Noah continuent

Lire aussi - Boucan Canot : les recherches se poursuivent pour retrouver le jeune homme disparu en mer

Lire aussi - Boucan Canot : une personne disparue en mer, des recherches sont en cours

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com