JO-2024 : les collégiens réunionnais entre le Stade de France et la Concorde

Au plus près des Jeux

Depuis vendredi 2 août 2024, les collégiens de l’Etang Saint-Paul sont dans l'Hexagone pour assister à des épreuves des Jeux Olympiques de Paris. Si ce vendredi, ils ont assistés au match de football entre le Maroc et les États-Unis, ils ont pu également apprécier les prouesses des athlètes de BMX et l'élancé des sportifs en athlétisme. Nous publions ci-dessous quelques étapes de leur périple (Photo : Département)

Ce vendredi 2 août, les collégiens de l’Etang Saint-Paul ont assisté à leur première épreuve des JO à Paris. Au programme : le quart de finale de football entre le Maroc et les Etats-Unis au Parc des Princes. Un match dominé par le Maroc,…..et surtout par la joie des supporters… comme celle des marmailles.

Ce samedi 3 août, les collégiens ont vécu une journée exceptionnelle au Parc Urbain de la Concorde. Au programme : démonstration de skateboard, tournoi de basketball 3x3 : France vs. Australie et initiations aux disciplines urbaines et ambiance festive.

Enfin, ce dimanche 4 août, nos jeunes ont vibré au rythme des épreuves d'athlétisme au Stade de France. Ils ont assisté aux séries et finales palpitantes du 400m, 100m, hauteur, marteau et 800m. Une soirée mémorable avec des moments intenses et des performances incroyables.

