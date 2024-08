Les collégiens de l'Etang à Saint-Paul aux Jeux olympiques de Paris

Le Président Cyrille Melchior les appelle "les médaillés d'or", car ils ont remporté haut la main le concours intitulé "JOP 2024, les collégiens réunionnais à Paris" organisé par le Département. "Ils, ce sont les 24 élèves de 5e du collège de l'Etang à Saint-Paul, qui ont pris le vol Air France du 31 juillet à destination de la Capitale où ils assisteront à des compétitions de football, d'athlétisme, de volley de plage et de skateboard aux Jeux olympiques" indique le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Conseil départemental)

En présence des parents, des accompagnateurs et des Conseillers départementaux Sabrina Tionohoué et Jean-François Nativel, Cyrille Melchior a félicité les collégiens pour leur performance lors du concours (épreuves sportives, d'éloquence, d'arts plastiques, de quizz...). :

"Un jury indépendant vous a attribué la première place parmi les 23 collèges participants. Profitez pleinement de chaque instant que vous allez vivre à Paris parce que vous le méritez. Soyez enrichis des belles expériences que vous aurez à partager lors de ces JO et revenez à La Réunion avec pleins de souvenirs de cet événement exceptionnel. Bon voyage et bon séjour à tous".

Cinq autres collèges ont bénéficié du soutien financier du Département (5 000 € chacun) pour se rendre aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques dans le cadre de leurs projets pédagogiques sur le thème de l’olympisme et du paralympisme : Les Tamarins, Joseph Hubert, Le Dimitile, Mille Roches et Joseph Bédier. Au total, ce sont environ 200 collégiens et accompagnateurs qui se déplaceront à Paris d’ici la fin des JOP 2024.

Cyrille Melchior n'a pas manqué de rappeler la forte mobilisation du Département, labellisé Terre de Jeux, pour associer pleinement la population réunionnaise à cet événement planétaire que sont les JOP (Jeux olympiques et paralympiques). En effet, les regroupements du monde sportif péi à l'occasion des événements"La Réunion, Terre de champions" et la Semaine réunionnaise des JOP ont précédé le relais de la flamme olympique qui a illuminé La Réunion.