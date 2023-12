Loi immigration : le drapeau français mis en berne à l'hôtel de Région et dans plusieurs communes de l'île

Suite à l'adoption de la loi immigration par le Parlement, la présidente du conseil régional Huguette Bello, a pris la décision de mettre en berne le drapeau français à l'hôtel de Région ce jeudi 21 décembre 2023. Plusieurs communes vont également prendre les mêmes dispositions. Parmi elles, La Possession, Saint-André, Saint-Paul, Saint-Joseph et Trois-Bassins. Pour rappel, six député.e.s sur sept et deux sénatrices de La Réunion ont voté contre la loi (photo : rb/www.imazpress.com)

Les député.es Philippe Naillet (PS), Karine Lebon (Nupes), Emeline K/Bidi (Nupes), Jean-Huges Ratenon (LFI) et Perceval Gaillard (LFI) ont voté contre la loi. Nathalie Bassire (Liot) s'est abstenue.

Les sénatrices Evelyne Corbières (groupe communiste) et Audrey Belim (groupe socialiste), ont elles aussi voté contre la loi alors que Viviane Malet (Les Républicains) et Stéphane Fouassin (majorité présidentielle) ont voté pour la loi.

Le texte de loi décrié a finalement été adopté ce mardi 19 décembre au Parlement avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants, LR et RN joignant leurs voix à celle de la majorité.

"C'est une décision extrêmement douloureuse que nous avons prise avec d'autres communes de La Réunion de mettre le drapeau bleu blanc rouge de la révolution en berne au regard de ce texte inique qui a été voté dans la nuit de ce mardi presque à l'avant-veille de la célébration de la fête de la liberté à La Réunion" a lancé devant l'hôtel de Région Huguette Bello.

"Nous savons que nous appartenons tous à la même famille humaine depuis 300.000 ans. Nous sommes des sapiens-sapiens. Nous sommes tous des migrants et avoir voté ce texte plonge la France dans la nuit sombre du racisme, où le Front National veut entrainer le peuple de France. Nous nous insurgeons et nous levons contre cela" a poursuivi la présidente du conseil régional.

Lire aussi - La République en berne



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com