Le score de "Jordan Bardella marque l’ancrage à droite" de la commune

Malgré un recul de près de 9 points par rapport aux précédentes élections Européennes de 2019, le taux de participation à ces élections qui s’établi à 31,42% pour la Commune, reste largement au-dessus de celui de la moyenne départementale, ce dont je me félicite (Photo rb/www.imazpress.com)

Je salue le civisme des Etang-Saléens et invite celles et ceux qui, pour des raisons diverses, se sont abstenus ce-jour, à faire entendre leurs voix, celle des citoyens, pour les prochains scrutins.

Le parti présidentiel, avec moins de 10% des suffrages exprimés, paye sans nul doute l’absence de représentation du département sur sa liste après l’éviction du député sortant. Il paye également le mécontentement grandissant des Français et l’usure du pouvoir.

La bipolarisation de la vie politique Française entre les grands partis qu’étaient le PS et les Républicains a vécue. Dans cette atomisation des partis traditionnels, le parti socialiste avec 12% des suffrages s’en sort mieux que les Républicains qui ne récoltent un peu moins de 5% des voix.

L’opposition Gauche- Droite se mesure désormais à l’analyse des résultats de La France Insoumise et du Rassemblement National. Avec plus de 32%, le Rassemblement National représenté par Jordan Bardella fait plus du double du score de la France Insoumise (moins de 15%) marquant l’ancrage à droite de l’Etang-Salé.

L’Europe est un acteur majeur du développement de notre Ile et j’appelle de mes voeux que les Députés Européens élus ce soir, quel que soit leur appartenance politique, défendent avec ardeur l’intérêt de notre Région, confetti de l’Europe dans la zone stratégique qu’est le Sud-Ouest de l’Océan-Indien.

La Réunion département français, Région d’Europe, compte sur ses nouveaux élus pour défendre notre statut. Les Electrices et électeurs Réunionnais comptent sur ses nouveaux élus pour redorer l’image de la Politique et de ses acteurs et pour leur redonner le goût de retourner aux urnes.