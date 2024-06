La tête de Matante Rosina est farfouillée avec tout ce vent ce mercredi 12 juin 2024. Elle sent que le vent se renforce et estime que les rafales peuvent atteindre les 80 km/h sur Saint-Denis mais aussi dans le sud sauvage et les hauts de l'île. Le ciel quand à lui est plutôt gris. Quelques gouttes peuvent se faire sentir. Préparez vos paltos, les températures seront plus fraîches aujourd'hui. (photo rb/www.imazpress.com)