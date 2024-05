"Allô Zimpôt" : des experts vous aident pour vos impôts

L'opération "Allô Zimpôt" est de retour. L'action citoyenne de conseil et d'assistance pour aider les particuliers à comprendre et bien remplir leur déclaration de revenus revient le vendredi 24 mai 2024, en consultation libre et confidentielle. Ces experts seront présents à Saint-Denis, à la Possession, à Saint-Pierre, Saint-Benoît et au Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué

Munissez-vous simplement de votre déclaration de revenus reçue en 2024, de votre avis d’imposition 2023 et rendez-vous de 9h à 12h30 dans l'un des cinq sites d'accueil disponibles près de chez vous :

Saint-Denis

Maison du chiffre,

36 B rue Juliette Dodu

La Possession

Hôtel de ville,

rue Waldeck-Rochet

Saint-Pierre

Cité des Métiers,

65 rue du Pere Lafosse

Saint-Benoît

Village connecté,

15 Rue Pierre Benoît Dumas

Le Tampon

Hôtel de ville,

256 rue Hubert Delisle

Un numéro vert national est également à votre disposition les 22, 23, 29 et 30 mai puis les 5 et 6 juin 2024, de 11h à 20h, au 0 8000 65432 (nocturnes les jeudis 23 mai, 30 mai et 6 juin jusqu’à 23h).

L'opération régionale est organisée avec le soutien indéfectible de la Direction Régionale des Finances Publiques, mais aussi des mairies de La Possession, de Saint-Benoît et du Tampon, ainsi que de la Cité des métiers.