"Battle CFA" : les apprentis plombiers de La Réunion rempotent le prix du jury

Ce mercredi 28 juin 2023 a eu lieu au Palais de Tokyo à Paris, la finale de la "Battle CFA". Cette première édition avait pour thème la transition écologique. Avec leur projet consistant à réutiliser les eaux grises, les apprentis plombiers de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion ont remporté le prix du jury. Ils partagent ce prix avec la CMA Occitanie. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: Jean-Baptiste Chauvin )

Hier était enfin le grand jour pour les apprentis engagés dans la première édition de ce concours visant à créer un projet artisanal, chacun dans sa spécialité, autour du thème du développement durable. La bataille des CFA est un programme digital innovant, sous forme de web série, qui a su réunir près de 120 apprentis de 14 centres de formation des Chambres de métiers et de l’artisanat de toutes les régions de France, jusqu’à La Réunion.

Une aventure inédite aux vertus pédagogiques et professionnalisantes indéniables puisqu’elle réclame la prise en compte de problématiques environnementales concrètes (travail en circuit court, recyclage des matières premières, limitation des gaz à effet de serre ou encore recours à des process alternatifs de fabrication...) et qu’elle favorise la créativité et la cohésion d’un collectif focalisé durant plus de 6 mois sur son idée. Avec, bien sûr, pour objectif final de remporter la victoire.

Même si toutes les équipes méritaient de gagner, les vainqueurs de la "Battle" des CFA sont:

1 – Prix du jury



• Les apprentis mécaniciens de la CMA Occitanie pour leur projet de rétrofit d’une 2 CV, une pratique consistant à convertir une voiture thermique en motorisation électrique• Ex aequo avec les apprentis plombiers de la CMA de La Réunion pour leur projet de réutilisation des eaux grises imaginant un système visant à récupérer les eaux usées des douches ou lavabos afin d’être utilisée dans les WC... tout en se penchant également sur le recyclage global des matériaux de leur filière.

#2 – Prix du public



• Les apprentis boulangers de la CMA Provence-Alpes-Côtes d’Azur ont remporté l’adhésion du public comptabilisant le plus de likes pour leurs vidéos pour leur projet "zéro gâchis " : raccourcir le circuit d’achat des matières premières de leur CFA en privilégiant des produits locaux, mettre en place avec des associations un circuit de distribution récurrent pour écouler leurs invendus en toute gratuité— et même sculpter un chef-d’œuvre en miettes de pain recyclées.

Joël Fourny, président de CMA France : "C’est une opération inédite pour le réseau des CMA. Quel enthousiasme et engagement de la part des apprentis et de leurs formateurs. Ils ont repensé ici ce qui sera peut-être la norme de demain dans leur métier. Alors oui l’apprentissage permet de s’épanouir dans des métiers d’avenir et ils en sont la preuve. Pour amplifier la dynamique de l’apprentissage, le réseau des CMA investit chaque jour pour former toujours davantage de jeunes aux métiers de l’artisanat. On le voit, nos métiers évoluent, de manière très concrète et l’apprentissage reste pour tous un choix d’avenir, d’épanouissement et de réussite. "

Alors que le vote du public s’est clos lundi soir, le jury de la Battle s’est réuni à CMA France pour élire le projet gagnant selon les critères suivants : l’intérêt du projet mis en place pour le métier et l’avenir, la construction du projet, l’esprit d’équipe et la dimension collaborative, la motivation des jeunes et la considération des jeunes pour le thème imposé.

Le jury est composé de :