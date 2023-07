"Cœur devant et poings serrés" : Bernard Payet se livre tout en poèmes

À 64 ans, Bernard Payet, écrivain, sort un tout nouveau recueil de poème baptisé "Cœur devant et poings serrés". Dans ce recueil en créole et en français, l'auteur s'interroge sur la jeunesse, l'engagement, l'amour, la rupture et encore l'eau (Photos : rb/www.imazpress.com)

Un travail à jouer entre les mots, les vers, les quatrains… "Ce fut un très long travail d'écriture", confie Bernard Payet. "Cela m'a pris beaucoup de temps, presque deux années."

Un travail de mots… mais pas que. Pour son recueil, Bernard Payet c'est également entouré d'artistes plasticiens sous la direction artistique d'Emmanuel Pélissier, pour donner vie en images à ses différentes thématiques.

De plus, à la fin du recueil, se trouve un QR code. Un QR code où plusieurs artistes ont prêté leur voix pour les poèmes de Bernard Payet.

- Jeunesse, amour, passion… -

Dans ce recueil de poésies, Bernard Payet a souhaité mettre l'accent sur plusieurs thématiques. "La jeunesse, où je parle de mon enfance, l'engagement où j'évoque mon engagement personnel, politique, dans la vie de la société, dans les combats contre les injustices pour défendre les plus faibles."

"Il y a aussi des textes sur l'amour, la rupture amoureuse, la passion amoureuse", ajoute-t-il.

Mais alors, où Bernard Payet puise son inspiration pour mettre sur papier les mots auxquels il pense ?

"En fait il y a une part d'inspiration mais j'écrit tout le temps, j'ai toujours un bout de poème dans ma tête", nous confie l'écrivain.

Mais Bernard est quelqu'un de méticuleux, pas de phrase chiffonnée sur un bout de papier, non. "Quand je commence un texte, je vais le planifier et lui donner une architecture que j'appelle l'architecture poétique." "Cela consiste à prendre le temps de partir d'un plan large puis de raconter une histoire", dit-il.

Bernard Payet nous donne d'ailleurs en exemple celui du chant de l'eau. "Je suis partie d'une description large d'un lac et puis là un canot arrive, une femme descend, une déesse, mais une déesse qui raconte la vie infernale des plus pauvres en Inde", raconte-t-il.

Si Bernard Payet devait retenir un texte parmi les autres (même si le choix est difficile), c'est l'Insoumission. Écoutez-le :

- Un recueil à son image -

Outre ces poèmes, c'est également le titre et l'image du recueil qui attirent notre attention.

En une, un jeune enfant en noir et blanc armé d'un arc et de flèches. Ce jeune garçon d'à peine neuf ans, c'est lui. "C'est une photo prise par mon frère aîné", dit-il. "J'avais huit ou neuf ans et j'avais fabriqué un arc avec des flèches et une épée en bois."

"J'aime beaucoup cette photo car elle témoigne de mon caractère avec un sourire en coin qui témoigne d'un esprit rebelle et qui veut en découvre, non pas avec les autres mais avec soi-même et faire en sorte d'être armé pour défendre les plus fragiles."

Le titre "Cœur devant et poings serrés" a lui aussi été choisi avec soin. "Il témoigne de ma personnalité, avec le cœur devant l'empathie qu'on peut apporter à son entourage. Les poings serrés c'est le combat, la hargne et la nécessité de combattre."

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com