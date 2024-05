Comment voter par procuration pour les Européennes

Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez faire une procuration à une personne de confiance. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Votre mandataire devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon vos consignes (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Comment donner procuration ?

Vous pouvez donner procuration à tout moment, jusqu’au jour du vote, mais n’attendez pas la dernière minute. Pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie, les électeurs sont invités à anticiper leurs démarches :

- en ligne, sur le site www.maprocuration.gouv.fr. Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement "Maprocuration" ainsi qu’un titre d’identité ;

- via un formulaire Cerfa papier disponible auprès de n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie. Le formulaire est également disponible en ligne sur www.service-public.fr. Si vous ne pouvez pas le télécharger et l’imprimer, il est possible d’en faire la demande au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration.

Numéro national d’électeur

Pour donner procuration, vous devez renseigner le numéro national d’électeur de votre mandataire ainsi que votre propre numéro national d’électeur.

Ce numéro est présent sur la carte électorale et peut aussi être retrouvé sur le service en ligne "Interroger votre situation électorale" disponible sur www.service-public.fr.