Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement français du sang (EFS) de La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au 28 octobre 2023

• Samedi 21 octobre 2023

Carrefour Market Bel Air à Saint-Louis de 9h à 13h

• Lundi 23 octobre 2023

Gamm Vert Le Portail à Piton Saint Leu de 12h à 17h

• Mardi 24 octobre 2023

Mr.Bricolage Saint-Pierre de 9h à 17h

• Jeudi 26 octobre 2023

Salle polyvalente de La Bretagne (à côté bibliothèque) de 8h à 12h30

Leader Price à Saint-Paul, Chaussée Royale de 12h à 17h

• Vendredi 27 octobre 2023

Mairie de Saint-André de 8h à 13h

Hyper U La Chatoire du Tampon de 12h à 17h

• Samedi 28 octobre 2023

Ecole elementaire centrrale Saint-Denis (121 B rue Jules Auber) de 9h à 15h

Collecte en partenariat avec l’association UNIR OI

Hyper U La Chatoire du Tampon de 9h à 14h

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Il est possible de prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- en ligne à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/

- par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)



Suite à un manque de ressources, l'EFS est contraints de réaménager ses ouvertures pour le mois de octobre 2023. Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de Saint-Denis et Saint-Pierre du lundi 23 octobre au jeudi 27 octobre.

*Attention modification d’horaires d’ouverture

EFS St Denis (CHU F.GUYON Bellepierre)

Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.

L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

EFS St Pierre (58 rue Suffren)

Un parking est à disposition des donneurs.