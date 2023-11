Éducation : de nouveaux outils pédagogiques pour apprendre le kozé et l'écriture kréole

Ce mardi 21 novembre 2023, à l'école des Topazes à Saint-Denis, on apprend le "kozé kréol", mais également son écriture. L'ambition du rectorat, faciliter l'apprentissage des élèves en créole réunionnais. Surtout "dans une île où 80% de la population est créolophone. Il était logique de faire en sorte que cet atout qu'est ce bilinguisme puisse être dans leur apprentissage", a noté le recteur de l'Académie, Pierre-François Mourier (Photos : sly/www.imazpress.com)

Pour ce faire, les enseignants auront désormais à leur disposition de nouvelles ressources pédagogiques. Des vidéos en créole destinées à faciliter l'apprentissage seront notamment disponibles.

Lydie Laope, enseignante habilitée en langues vivantes régionales et directrice de l'école enseigne le créole deux fois par semaine, par temps de 45 minutes.

Pour ce faire, elle "passe beaucoup par l'aspect culturel, le chant, les histoires et les coutumes réunionnaises".

Mais le plus de ces nouveaux outils, "c'est que désormais on peut apprendre aux enfants les fondamentaux en langue créole. On peut utiliser le créole dans des disciplines non-linguistiques comme la science par exemple", indique Lydie Laope.

Du côté des élèves, ce nouvel apprentissage est particulièrement bien accueilli. "Les élèves sont très réceptifs. Ils aiment beaucoup quand on utilise le créole, même si certains sont non-créolophones", souligne la directrice.

- Des vidéos en créole pour faciliter l'apprentissage -

Sept vidéos pédagogiques pour l’apprentissage des fondamentaux en primaire seront traduites en créole réunionnais et disponibles à la rentrée 2024.

Lancée cette année par la direction académique de Réseau Canopé, le rectorat et la direction des affaires culturelles de La Réunion, la traduction a déjà concerné cinq vidéos pour l'apprentissage des mathématiques et sciences de la terre, et s'accompagne de formations à destination des enseignants afin de prendre en main la ressource pour une exploitation en classe.

Elles sont accompagnées de fiches pédagogiques pour les enseignants, et de fiches d’accompagnement pour les parents souhaitant accompagner leur enfant dans les apprentissages.

Ce projet s’inscrit dans la politique académique en faveur d’un plurilinguisme épanoui dans les langues et les apprentissages.

"Il faut reconnaître la dignité à égalité des langues et l'importance primordiale du créole réunionnais dans une île où 80% de la population est créolophone", lance Pierre-François Mourier, recteur de l'Académie de La Réunion.

"C'était donc logique de faire en sorte que cet atout pour ces enfants qui est le bilinguisme puisse l'être dans leur apprentissage."

- 54 classes bilingues et une option langue vivante régionale -

Depuis cette rentrée, on compte sur l'académie de La Réunion 54 classes bilingues français/créole à l'école, pour un total de 439 enseignants habilités langue vivante régionale. 170 écoles de l'île disposent d'au moins un de ces enseignants habilités.

Concernant les collèges, ils sont 13 à proposer l'option LVR (langue vivante régionale) cette année, à 570 élèves. Les lycées qui proposent un enseignement du créole en LV3 (langue vivante 3) sont quant à eux au nombre de cinq, soit 388 lycéens.

