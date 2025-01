Éducation : ouverture de la nouvelle plateforme "1élève1stage"

La plateforme unique "1élève1stage" est officiellement ouverte depuis ce mardi 21 janvier 2025. Elle est ouverte aux employeurs pour déposer leurs offres de stage d’observation à l’attention des élèves. Le nouveau site doit rassembler toutes les offres de stage à destination des collégiens de 4e et de 3e et des lycéens de seconde générale et technologique. (Photo : www.imazpress.com)

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche "encourage les acteurs publics et privés à proposer des stages, pour faire connaître leurs métiers et participer à leur attractivité, et continuer ainsi de renforcer le lien entre l’école et le monde professionnel".

Un kit de communication est proposé avec des supports graphiques, affiches et flyers, ainsi que des documents de présentation et un tutoriel vidéo.

https://1eleve1stage.education.gouv.fr

Depuis 2024, le stage d’observation est obligatoire pour l’ensemble des 560 000 élèves de seconde. Cette année, il aura lieu du 16 au 27 juin 2025.

Ce stage, qui peut se dérouler en entreprise, en administration ou en association, "offre aux lycéens une occasion précieuse d’approfondir leur découverte des métiers et d’affiner leurs choix d’orientation", selon les mots du rectorat de La Réunion.

À partir du 13 février, la plateforme ouvrira également ses fonctionnalités aux élèves et à leurs familles. Ils pourront alors consulter les annonces publiées, candidater aux offres qui les intéressent et signer numériquement leurs conventions de stage directement sur la plateforme.

Une FAQ dédiée est disponible sur le site du ministère.