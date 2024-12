"Elles bougent pour l’Orientation" : collègiennes et lycéennes de La Réunion sensibilisée

Une semaine pour inspirer 27.000 collégiennes et lycéennes vers les métiers scientifiques et techniques, dont plusieurs à La Réunion. Voilà l'objectif de la 4ème édition de "Elles Bougent pour l’Orientation", mobilisant 552 établissements en France hexagonale, en outre-mer et à l'international. Cet événement vise à sensibiliser les élèves aux nombreuses opportunités qu'offrent les filières scientifiques et techniques. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Grâce aux témoignages de plus de 2.600 femmes ingénieures, techniciennes et étudiantes, elles pourront découvrir des parcours inspirants et les perspectives riches et variées qu'offre l'industrie.

- "Elles Bougent" pour réduire la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques -

"Elles bougent pour l'orientation" est une semaine dédiée à la promotion des formations et des métiers techniques, scientifiques et d'ingénierie auprès des filles de France hexagonale, en outre-mer et à l'international.

Durant cette semaine, 552 établissements du secondaire dans 28 académies et 19 pays accueilleront 2.683 intervenants, femmes et étudiantes ingénieures et techniciennes, pour inspirer les jeunes filles et déconstruire les stéréotypes de genre dans les carrières scientifiques.

Avec le soutien de ses 25 délégations régionales, 2 délégations internationales et ses partenaires, l’AUF et l’AEFE, Elles Bougent s’engage à promouvoir la mixité et l’inclusion dans les métiers d’avenir.

- Attirer les jeunes filles vers les métiers scientifiques et techniques -

Ce grand rendez-vous d’orientation permet aux participantes de rencontrer des femmes inspirantes issues de divers secteurs scientifiques et techniques.

À travers ces échanges, elles découvrent de nouvelles perspectives, élargissent leurs horizons et posent les bases de choix d'orientation éclairés et ambitieux.

"Cette quatrième édition d'Elles Bougent pour l'Orientation est un moment privilégié pour les jeunes filles d’échanger avec nos marraines, toutes mobilisées pour les inspirer. C'est une opportunité formidable pour elles de mieux appréhender les parcours scientifiques et de découvrir les métiers passionnants de notre industrie. En tant que femme de l’industrie, je suis persuadée de l'importance cruciale d’y promouvoir davantage de profils féminins", précise Valérie Brusseau, présidente Elles bougent.