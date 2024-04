Julia Drouot et de Saint-John étaient en concert au Bisik

Ce vendredi 5 avril 2024, "le Bisik a emporté le public dans une croisière enivrante entre les chansons sensibles de Julia Drouot et le groove pop et disco enflammé de Saint-John, un big band funk exciting & new ! Un mélange des genres pour varier les plaisirs et les émotions qui a fait vibrer les murs, les corps et les cœurs…", note le Bisik, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Bisik)

Si la soirée a débuté sous les averses, il en fallait bien plus pour décourager le public qui avait fait le déplacement hier soir, vendredi 5 avril, au Bisik pour découvrir Julia Drouot et Saint-John.



Une pluie d’étoiles qui a finalement illuminé le ciel et la scène. Une soirée vibrante, une incroyable découverte etvun f***ing funky time qui a transformé la salle en véritable dancefloor…



Tout en douceur et en élégance c’est Julia Drouot, qui a ouvert le bal de cette soirée unique. La jeune artiste installée à Paris et de passage dans notre île pour apprécier en vrai "L’Hiver à l’envers", nous proposait ce concert unique à La Réunion.



Julia s’inscrit dans la lignée des artistes de caractère marquant les esprits par la force de son univers. Piano-voix, la jeune femme sublime ses chansons à texte de notes de piano et nous livre sa voix sans artifice. Après quatre singles au fil de l’eau elle sortira son premier EP, intitulé "Le Départ", à l’automne 2024. Des titres qu’elle a présenté au public en exclusivité en version épurée mais tellement ensorcelants… Elle nous raconte "Ce que la nuit m’a dit", "La Vague" qui la submerge ou en quoi tout "Ça résonne" en elle et en nous en l’écoutant…



Une esthétique délicieusement éthérée dans les mélodies de ces premières chansons qui en appelleront d’autres, c’est sûr, d’une artiste pas si classique que ça. Julia procède par touches minimalistes, elle se love dans des slow- tempos hypnotiques et la voix, elle, reste au premier plan, sans maquillage, sans ambages.



Lever le voile sans monter le son, pianissimo mais à fleur de peau, telle est la touche, la griffe, de Julia Drouot. De ses années de conservatoire, il lui reste peut-être le goût de la fugue, non pas celles qui se jouaient au XVIIe siècle dans les salons des cours européennes, mais celle qui se chausse de semelles de vent.



Des Mélopées langoureuses savourées par un public en prière dans l’intimité du Bisik.



- Welcome on board -

Une ouverture de soirée délicieuse avant que la croisière s’amuse en compagnie de Saint-John, groupe explosif d’un tout autre tonneau ! Formation funk 100% made in Réunion, Saint-John assume totalement son esthétique 70’s et 80’s qui nous plonge au cœur de Soul Train et des séries culte de ces années disco.



Pour l'occasion, le groupe a sorti son plus beau bateau de croisière pour vous embarquer dans un voyage ultra festif et très groovy. Tout droit sortis d'une bonne vieille série américaine des années 80, ses 8 musiciens en uniforme ont quand même un objectif : faire danser le public sur ses titres phares de l’album "Acid Love" sorti l’an dernier, "Stronger Soul" ou "Make it Bright", mais aussi de nouvelles compositions toujours plus brillantes de cuivres et de guitare whawha, le tout porté par la légendaire voix de diva de Fred, la front woman de l'équipage.



Quelques reprises pour épicer le tout : "Dance Again" de la série Magnum, "Freakin Fun" pour Dynasty et un medley "Back in time"… Welcome on board

Dans le public c’est popping, locking et autre booty-shaking ultra groovy. Retour vers le futur de la boule à facette et des dancefloors luminescents. Leurs compositions originales font honneur à la soul, au funk et à l’acid jazz des années 80 et 90 et ils nous embarquent sur leur "Love Boat".



Une bande de joyeux gabiers qui nous ont fait vibrer aux rythmes des vents, des cuivres et du groove pop et disco avec Fab St John, capitaine au long cours et clavier flamboyant ; Fred voix lead légendaire, on l’a dit ; Mr Kick, officier en second et batteur éclectique ; Jules Triplejay, Entertainer et trompettiste rutilant; Pablo Velasquez, coach sportif et Sax vibrant ; Philou, marin caviste au trombone gouleyant; Nasty Pat, doctor love et guitar hero et enfin Simon Daze,

maître queux et bassiste aux petits oignons…



Le temps passe vite à bord du "Love Boat" qui conclue le show mais "Never Walk Alone" et c’est avec "Jumping People" que l’équipage entame un rappel bien mérité. Le public saute de joie, il faut bien que les corps exultent… Ces nouveaux morceaux du prochain album à paraître en fin d’année gardent le rythme de la liberté et "Keep The Shine" ! Un voyage dans le temps, une traversée en terre bien connue qui nous a transportés dans une nostalgie enchantée en dansant et en chantant à bord du Pacific Princess où, vous le savez, à la fin, l’amour finit toujours par triompher !



Merci à tous pour votre présence évidemment et aux artistes pour leurs talents. Merci à nos partenaires sans qui rien ne serait possible, à toute l’équipe du Bisik fidèle au poste et enfin à notre coéquipier culinaires l’Ilôt Saveurs et ses samoussas et autres savoureuses créations créoles.

Vendredi prochain, 12 avril, nous recevons Batkaré et Emma Nona pour une irrésistible soirée péï aux rythmes des kass kass, roulèr et kayamb. L’énergie sera au rendez-vous de cette soirée, c’est sûr ! Venez partager ces moments d’émotions, de sincérité et de connexion pour une ode au maloya inoubliable !



- Vendredi 12 avril -



Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place