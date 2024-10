"Kaliyammâvin Pârvayil" : un voyage à travers l'histoire et la culture indienne à La Réunion

Dans le cadre de la Semaine créole et de la fête du Dipavali 2024 (fête de la lumière), l'association Natya Kalamani annonce la présentation de sa nouvelle création artistique, Kaliyammâvin Pârvayil, qui se déroulera les 18 et 19 octobre 2024 au Téat Champ Fleuri. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : DR)

Ce spectacle promet d'être une expérience immersive, mêlant danse classique et folklorique indienne à une riche narration historique.

Sous la direction de la chorégraphe Lynda Sellom, plus de soixante danseurs se rassembleront pour offrir un répertoire varié qui met en avant la beauté des danses traditionnelles, semi-classiques et folkloriques.

Kaliyammâvin Pârvayil est bien plus qu'une simple performance. C'est une véritable exploration de la culture indienne et de ses échos à La Réunion. À travers le personnage de Kâly, déesse dont le culte est profondément ancré sur notre île, le spectacle illustrera les traditions et les croyances apportées par les migrants indiens.

Cet événement s'inscrit également dans un contexte d'échanges culturels et de célébration de l'héritage multiethnique qui caractérise La Réunion. En rassemblant danseurs et spectateurs, cette œuvre collective renforcera les liens culturels et l'identité collective autour d'une histoire partagée, où les valeurs de famille, de respect, de discipline et de solidarité sont au cœur de notre enseignement.