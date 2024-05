"La Rényon nout fonnker" : un nouveau collector de timbres

Ce vendredi 31 mai 2024, un collector de huit timbres mettant en avant la richesse de la biodiversité de l'île, est lancé par La Poste au bureau de poste de Saint-Gilles les Bains. Tiré à 5.000 exemplaires, les Réunionnaises, Réunionnais et les touristes pourront acquérir ces 8 timbres mettant en avant la diversité de l’île dans leurs bureaux de poste habituels et en carrés entreprises. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo : vs/www.imazpress.com)

En créant une collection de 8 timbres réalisés par des postières et postiers, La Poste de La Réunion met en avant l'importance de la préservation de la biodiversité de l'île.

L'objectif de la société est de faire voyager le timbre pour valoriser la région réunionnaise aux yeux d'un maximum de personne. C'est aussi l'occasion pour la poste de remercier leurs employés pour leur travail au quotidien.

- Le créole réunionnais mis en valeur -

Avec "La Rényon nout fonnker", la langue réunionnaise domine. Sur le collector on y trouve un texte mettant en valeur le créole :

"Dann koléktor la,la Poste la Rényon i propoz 8 tinm fagoté par bann postié é postiér,dési la prézervasyon é la biodiversité nout l’ile.

An vré minm,la Poste la Rényon la organiz in “sé ta ki lé pli gabyé” po séléksyone 8 foto

Madame ou Mésyé postié la tiré.Le finalité lé an dé:

- Marké nout langazman po tyinbo la biodiversité dési nout l’ile : nou vé fé voiyaz tinm la po fé ker tann in takon domoun dési tout bann zarlor nout Péi.

- Mét an valér é fé konpliman bann postié angazé zourazour po fé kontantman nout bann kliyan.

In koléktor 100% postié po mét anlér la Rényon,vavangé é révé. Mersi a tout lantouraz la Poste la Rényon i vyin travay sak matin po mét ansanm"

- S'engager pour la biodiversité -

La poste s'engage depuis maintenant 20 ans à lutter contre le changement climatique et la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes. Elle s'équipe d'une politique biodiversité grâce à ses activités ancrées dans les territoires, et à ses différents partenariats pour soutenir des projets forestiers, agroforestiers et d'agriculture durable.

Le bloc de 8 timbres est en vente au prix de 11,75 d'euros dans les bureaux de poste habituels et en carrés d'entreprises.