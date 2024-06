À La Réunion, l'hiver s'installe : - 0.5 degré enregistré à la Plaine des Chicots cette nuit

La fré i done paké

Ça y est. Il est bien là. Et cela n'a échappé à personne vu les températures fraîches de ces derniers jours. L'hiver s'installe avec des nuits bien fraîches voire même froides dans les hauts. Cette nuit du jeudi 27 juin 2024, "la première gelée sous abri de cet hiver austral a été relevée dans le réseau de mesures avec -0.5°C à la Plaine des Chicots", informe Météo France (Photo : www.imazpress.com)

Au lever du jour, "les températures restent bien fraîches, avec un mercure oscillant entre 17 et 20°C au bord de l'océan; souvent entre 8 et 13°C dans l'intérieur, mais s'abaissant à 2°C à la Plaine des Cafres et au Piton Maïdo", précise Météo France.

L'ambiance demeure hivernale en journée, avec des températures maximales "qui perdent environ 1 degré par rapport à la veille".

"Elles sont tout justes voire inférieures aux normales de saison avec pas plus de 27°C près de l'océan, 22°C à Cilaos et 14 à 16°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob", poursuivent les prévisionnistes.

