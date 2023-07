À La Réunion, le trail se développe à grande vitesse

À l'assaut des sentiers de La Réunion, à courir, à marche, à deux (jamais seul c'est conseillé) ou à plusieurs… depuis des mois voire des années, le trail a le vent en poupe dans notre île. En même temps, quoi de mieux pour allier sport-santé et contemplation des magnifiques paysages de La Réunion. Car entre le Grand Bénare, Mafate, la Roche Écrite ou encore le Col du Taïbit, des terrains de jeu, il y en a.

C'est d'ailleurs ce sport qu'a choisi Jérôme Chevret. Grand adepte du football, ce sportif aguerri a changé de camp et s'est dirigé naturellement vers le trail.

Pourquoi un tel revirement entre deux sports totalement opposés ? Rien de bien compliqué. À force de voir le Grand Raid, et notamment les exploits des grands tels que Kilian Jornet ou encore François D'Haene, Jérôme Chevret a décidé lui aussi de s'y mettre… à son propre niveau. "C'est Kilian Jornet qui m'a inspiré", nous dit-il.

"Ils sont inspirants. Traverser La Réunion en moins de 24 heures c'est juste fou."

Le trail, un parfait moyen pour lui – arrivé à La Réunion en 2010 – "de découvrir l'île tout simplement". Il le dit, "on prend une paire de baskets et même sans trop être équipés on peut aller dans un petit sentier et profiter."

De sa passion d'ailleurs, Jérôme Chevret en a fait son métier en créant sa marque 100% Réunion Vetyver Sports.

- Courir à plusieurs… c'est plus fun -

Le trail, cette course à travers les montagnes, est très souvent pratiquée en groupe. C'est d'ailleurs l'une des recommandations fréquentes que font les traileurs. Ne jamais partir seul car l'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans les sentiers.

C'est d'ailleurs le crédo de l'association Run passion trail. "Le côté sympa du trail, c'est la solidarité", note Émilie Maroto de l'association.

Si on lui parle d'engouement, la sportive s'en est aperçu depuis déjà quelques années. "Pour moi ça a toujours fait partie du paysage réunionnais."

Toutefois, l'impression qu'elle a, c'est que depuis peu, "les femmes s'y mettent davantage et ça c'est un point positif".

Marcher en groupe, c'est également le but de la page "Marche pas seul" créé en 2020 pendant le Covid par celui que l'on surnomme Bob bob.

Aujourd'hui, sa page compte plus de 34.000 adhérents. "Et je vois que beaucoup de monde arrive en plus", confie Bob bob. "Le but de notre page, c'était de faire profiter les gens, de les faire marcher ensemble sur les sentiers."

- Record d'inscription au Grand Raid -

Un engouement pour le trail qui se retrouve dans le Grand Raid. Pour cette année 2023 d'ailleurs, le grand rendez-vous international du trail a battu des records d'inscription.

"Cette année on a battu certains records", annonce Pierre Maunier, président de l'association Grand Raid. Il évoque d'ailleurs une anecdote. "Au début de l'année on a ouvert les inscriptions. 25.000 personnes en même temps ont appuyé pour s'inscrire, ce qui a mis en rade pendant une semaine tout le dispositif." "Ça a dépassé nos espérances", ajoute Pierre Maunier.

Sur la Diagonale des Fous, la course de trail la plus "folle" de La Réunion, il y a eu plus de 3.825 inscriptions pour 3.000 places. Pour la Mascareignes, presque 2.800 inscriptions pour 1.800 places. Sur le Trail de Bourbon idem. Quant à la Zembrocal, "en cinq jour il n'y avait plus de places".

"L'engouement il est là", note le président de l'association Grand Raid. Un engouement qu'il explique par le fait que les gens souhaitent être en extérieur. "Les gens – après le Covid – ont voulu reprendre contact avec la nature, de s'exprimer, de se prouver à eux-mêmes qu'il y avait plein de choses à faire." "Les gens ont besoin de se surpasser et le contact avec la nature pour cela a quelque chose de particulier", ajoute Pierre Maunier.

