"Le Génie et le Fakir" : un spectacle péï mille et une nuits

Ci-dessous nous publions le communiqué. (Photo : Un pas vers les étoiles)

Comme chaque année depuis dix ans, la Compagnie réunionnaise Un Pas Vers Les Etoiles revient avec une nouvelle œuvre tout droit sortie de l’imagination de sa metteuse en scène Sabrina Amany. Cette année, sa dernière création allie une nouvelle fois théâtre, chants et danses, en replongeant les spectateurs dans les contes des Mille et une Nuits. Deux dates sont déjà prévues en septembre pour ce spectacle familial de 1h45.

-Au programme : humour, soif de pouvoir, amour et amitié-

En 2023, la Compagnie Un Pas Vers les Etoiles embarque les spectateurs, dont les plus fidèles se souviendront du premier spectacle de la Compagnie en 2013, dans l’univers coloré et féérique des contes des Mille et une Nuits. Shéhérazade revient le temps d’une pièce où se mêlent avec humour et fous rires, complots pour accéder au pouvoir, jalousie, vengeance, mais aussi amour et amitié.

Entre un fakir un peu simplet mais fort sympathique, un génie au look pour le moins détonnant, sans parler d’un prince pas vraiment charmant... le spectateur en verra de toutes les couleurs. En ajoutant à ce trio, des femmes manipulatrices ou bien soucieuses de leur rang et de l’Etiquette, on obtient une comédie tourbillonnante, joyeuse et follement drôle.

Pour la partie danse, la compagnie a fait appel aux danseurs de Vijaï’s Prod Dance Crew, avec qui la compagnie collabore depuis plusieurs années, pour le plus grand plaisir des grands comme des plus jeunes.

-Une troupe portée depuis 2012 par sa metteuse en scène-

Depuis la création de la troupe, plusieurs dizaines de comédiens ont porté haut les couleurs de la compagnie. Certains sont là depuis le début, d’autres ont rejoint ce beau projet un peu plus tard. Quelques-uns ont joué les étoiles filantes. Mais toutes et tous sont animés par la même envie : se faire plaisir en donnant du plaisir.

Le théâtre, spectacle vivant par excellence, ne peut être exécuté que par des gens animés. Aujourd’hui la benjamine de la troupe est âgée de 10 ans et l’aînée affiche plus de 70 printemps. Venant d’horizons divers, ces écoliers, collégiens, lycéens, étudiants mais également fonctionnaires, artisans, chefs d’entreprises, employés, sans le théâtre, auraient eu peu de chance de se rencontrer. Pourtant, ils forment

une vraie troupe se retrouvant chaque semaine pour répéter, répéter encore. Le point d’orgue : la représentation.

Chaque année, la créatrice et metteuse en scène de la Compagnie écrit un nouveau spectacle qui sera joué devant des centaines de spectateurs. Tout groupe doit avoir un chef, un mentor pour avancer. La compagnie Un pas vers les Etoiles n’échappe pas à ce principe. Sabrina Amany, présidente-fondatrice de l’association est la

cheville-ouvrière d’un projet aux mille directions parsemées de succès. Scénariste de formation, Sabrina Amany consacre désormais sa vie professionnelle exclusivement à l’art théâtral, qu’elle considère comme un divertissement aux nombreuses facettes. Tant et si bien que ses créations mêlent allègrement théâtre, chants, danses. Une belle organisation qui nécessite un travail de fond. Et dans ce cas précis, elle n’a pas son pareil pour trouver la formule, faire recommencer tout en insufflant une force qui pousse chaque comédien à se surpasser. Le résultat est époustouflant et chaque année quand le rideau tombe pour la dernière, elle se remet en quête pour faire encore plus fort.

-Infos pratiques-

Spectacle écrit et mis en scène par Sabrina Amany

Durée : 1h45

Tout public

Dates et lieux :

Samedi 9 septembre à 19h00 à l’Auditorium Pierre Roselli du musée Stella Matutina (Saint-Leu)

Samedi 16 septembre à 19h00 au Centre Culturel Ismaël Aboudou (Sainte-Clotilde)

Tarif unique de 14€

Réservation sur monticket.re