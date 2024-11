Archipel Kerguelen : point épidémiologique suite à un cas d'infection chez un éléphant de mer

Dans un communiqué, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) font le point sur la situation épidémiologique au sein de la faune sauvage des Terres australes françaises. Après les cas de mortalité anormale détectés fin octobre parmi les colonies d'éléphants de mer sur l’île de la Possession (archipel Crozet), un éléphant de mer a été testé positif à un pathogène d’origine grippale sur l’archipel Kerguelen. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Des mesures de précaution ont immédiatement été renforcées dans l’ensemble des districts pour limiter les risques de transmission entre espèces et assurer la protection de la biodiversité locale. En lien étroit avec les équipes de l'ANSES, de Santé publique France et du réseau SAGIR (OFB), des protocoles de biosécurité additionnels ont été mis en place.



Les prélèvements en provenance des îles Kerguelen seront analysés par le laboratoire national de référence de l'ANSES. Ces analyses, menées parallèlement à celles des prélèvements recueillis dans l’archipel Crozet, permettront de mieux comprendre la nature du pathogène et d’adapter en conséquence les mesures de gestion et de biosécurité.



Les Terres australes et antarctiques françaises assurent qu'elles "poursuivent leurs efforts pour assurer la sécurité et la conservation de la faune sauvage dans un contexte de risques épidémiologiques".