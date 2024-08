"Maloki" : Mangekui, Malfondé, Ladilafé.... sèt famiy mé rienk in "Maloking"

"Maloki"… cette expression vous parle très certainement. Mais saviez-vous que c'est également le nom d'un jeu 100% péi sorti le 25 juillet 2024. À l'initiative, deux amis : Erwan Tafiki et Yoni Posé de Doskalidos. Entre les Malfondé, Ladilafé, Zalouzi ou Mangékui.. ce jeu revisite celui des 7 familles en y intégrant des spécificités locales. À jouer en famille ou entre amis, il est vendu à une dizaine d'euros dans les librairies, points culturels, boutiques touristiques et magasin de jeux spécialisés de La Réunion. "Alors quel Maloki êtes-vous prêt à devenir pour gagner ?".

Dans ces sept familles, on peut retrouver : la famille Malfondé, Ladilafé, Lintéréssan, SarzèrDlo, Lipocrite, Zalouzi ou encore Mangékui.

Chaque famille ayant ses petites spécificités.

Pour exemple, la devise de la fami Malfondé, est "Alé gout’ a nou". Pour la fami Ladilafé, "nou va okipe ot’ assiète". La fami Zalouzi, c'est "Coq mon voisin grosseur mon marmite".

D'ailleurs, chaque famille a son petit nom gâté. "Dans la famille Malfondé, je demande le fils Grokèr", "Dans la famille Ladilafé, je demande la grand-mère Koméraz"…

Yoni Posé, le créateur du jeu, explique avoir "eu l'idée de partir sur les caractères mais surtout les caractères piquants, les travers que l'on connaît car c'est plus drôle".

"J'ai listé tous les comportements que l'on peut trouver ici et sélectionné ceux qui sont les plus drôles, les plus répandus, les plus faciles à mettre en scène. Je voulais que toutes les communautés soient représentées à travers les illustrations pour qu'on comprenne bien que tout le monde peut posséder ces traits caractères", dit-il.

Les créateurs ont bien sûr précisé sur la boîte de jeu la mention : "toute ressemblance avec une famille réelle ne saurait être fortuite".

- "Quel Maloki êtes-vous prêt à devenir pour gagner ?" -

Ce jeu "peut être joué au jeu des 7 familles traditionnel", explique Yoni Posé.

Mais, en ajoutant des cartes spéciales – les Malokartes – "on peut jouer à une version plus stratégique dont le but est de démasquer le Maloking (le plus Maloki des Maloki),

Dans ce quartier où résident ces familles, règne une paix relative. Mais tout dérape. Rien ne va plus dès lors que "le Maloking sème sournoisement la zizanie".

Ce dernier se cache parmi un des joueurs.

Un joueur à démasquer grâce aux actions de jeux des "Malokartes" qui donnent des pouvoirs d’investigation en lien avec les comportements des différentes familles.

"En réunissant une famille on peut obtenir une malokarte qui donne des possibilités d'action permettant de démasquer le maloking", précise le créateur.

Si personne ne le démasque, il remporte la partie.

- Mettre en avant la créativité réunionnaise -

L'idée de créer ce jeu était d'offrir de l'originalité aux jeux de sept familles connus de tous. "Beaucoup de jeux de 7 familles existent à La Réunion mais sans aucune originalité (famille Malbar, Yab, Zarabe..). Je voulais apporter de l'originalité dans ce jeu traditionnel que tout le monde connaît mais aussi beaucoup d'humour sous forme de moucatage", indique Yoni Posé.

"À travers notre travail on veut mettre en avant la créativité réunionnaise, nous avons une culture tellement riche et profonde que les perspectives de création ludique sont infinies", expliquent les créateurs du jeu.

"On s’est beaucoup amusé en créant ce jeu et les fous rires lors des parties tests ont fusé. Au-delà de notre vivre-ensemble nous voulons cultiver avec nos créations le rire-ensemble qui est pour nous tout aussi indispensable à notre société, nous sommes les ambassadeurs du rire-ensemble", ajoutent-ils.

"En une semaine de commercialisation le jeu a fait un buzz monumental, et nous avons même du mal à suivre et réapprovisionner les points de vente, les boîtes de jeu se vendent comme des petits pains et prend le chemin pour devenir un phénomène de société", se félicitent-ils.

- Des artistes locaux pour mettre en valeur le jeu -

Kraaor, un artiste local, a effectué les illustrations du jeu des 7 familles Maloki. Elles reflètent l’univers cartoonesque, humoristique et local des jeux Doskalidos.

Autre artiste a avoir contribué au succès du jeu, Myster ésop, choisi pour créer un séga humoristique sur l’univers du jeu.

Le clip met en scène une partie de jeu entre des acteurs qui représentent les personnages du jeu. Avec plus 50.000 vues sur Youtube en moins d’une semaine, il est devenu véritablement viral.

À l'avenir, le créateur pense déjà à son projet jeu. Toutefois, s'il "a une autre version de ce jeu en tête, ce n'est pas encore d'actualité car le game play n'est pas encore finalisé".

