Galette des rois : la traditionnelle frangipane, un incontournable pour les Réunionnais.es

Après les toasts et la bûche, les Réunionnais n'ont pas fini de manger puisque ce dimanche 5 janvier 2025 est célébrée l'Épiphanie. Quoi de plus traditionnel pour cette première fête de l'année que la galette des rois. Si la frangipane reste la plus plébiscitée par les Réunionnais, les autres recettes à base de poire ou de chocolat tentent de lui voler la vedette (Photo : www.imazpress.com)

Chanaz Bera, 54 ans fait partie de ceux qui adorent la frangipane. "Ça a bon goût", dit-elle. "Ça me rappelle mon enfance", ajoute-t-elle.

Et elle n'est pas la seule. C'est simple, dans la majorité des boulangeries, c'est la galette à la frangipane qui se retrouve en vitrine.

À la Case à Pain, on ne voit qu'elle. Jérôme Carron, responsable de la boulangerie à Saint-Denis a fait ce choix par rapport aux chiffres d'affaires.

"La frangipane marche beaucoup mieux que la galette aux fruits à l'intérieur", dit-il. "Les gens sont plus habitués à acheter la galette classique", note le responsable.

Vendue à la part ou entière pour six à dix personnes, la galette frangipane se vend entre 27 et 45 euros.

- Des galettes aux deux saveurs pour les indécis -

Pour celles et ceux qui aimeraient goûter autre chose que la frangipane - à l'image de Marie qui "dans mon enfance j'ai toujours des galettes à la pomme" – d'autres choix s'offrent à eux.

Chez Coco Canelle, il y a la classique frangipane pour 22 euros, mais également, une saveur chocolat pour 24 euros.

À Saint-Denis, dans la boulangerie Perlin Pain Pain, même saveurs. Frangipane ou chocolat mais avec des poires en plus. Si la galette traditionnelle se vend 16 euros pour quatre personnes, la version plus chocolatée vous coûtera 25 euros.

Pour Nathalie, pâtissière, indique que "les gens sont trop perdus quand il y a beaucoup de saveurs pour les galettes". Raison pour laquelle "on évite de faire trop de parfums et on garde principalement la frangipane, celle qui se vend le plus".

- Terminé la galette traditionnelle, place à l'originalité dans les goûts -

Un dernier choix s'offre à ceux qui souhaiteraient une galette, mais tout sauf de la frangipane.

Pour varier les plaisirs, certaines boulangeries-pâtisseries proposent un large choix de galettes aux saveurs plus originales.

À la Brioche Dorée, le choix est vaste. Près de six saveurs de galettes des rois sont présentées à leur clientèle. On peut retrouver la galette au caramel pécan, la galette à la praline rose, la galette aux chocolats griottes ou encore la galette pomme cannelle.

Autant de choix "pour attirer d'autres clients, d'autres parfums pour ceux qui aiment changer de temps en temps", explique Daniel Sandaye, pâtissier à la Brioche Dorée.

Toutefois, il le reconnaît, "la clientèle choisit sans aucune hésitation la traditionnelle frangipane. La tradition revient toujours au galop".

Des galettes dont le prix pour cinq à six personnes et de 26,95 euros.

La version créole s'invite également à la table, comme chez Mets Création dont le laboratoire se trouve à la Bretagne à Saint-Denis.

De la galette saveurs mangue vanille à la galette au pâté créole, Mets Création donne une touche locale à la galette pour cette année 2025.

Enfin, il y a ceux qui préfèrent laisser la surprise à leurs clients. À la Cardinale ce dimanche, la frangipane sera à coup sûr proposées aux clients.

Mais cette année, le pâtissier a décidé de laisser la surprise de la découverte à ses clients, comme à ses collègues pour les autres saveurs.

Si la frangipane restera sans surprise la préférée sur la table ce dimanche, reste une surprise dont personne ne connaît encore la réponse c'est… qui trouvera la fève.

