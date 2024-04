Épidémie de choléra aux Comores : la Piroi Réunion déploie deux unités de traitements d'eau

Depuis le 2 février 2024, les Comores sont touchés par une épidémie de choléra qui ne cesse de s’aggraver. Le 17 avril, 1.855 cas ont été recensés par les autorités sanitaires dans le pays. L'île d’Anjouan est particulièrement impactée avec 1.237 cas comptabilisés. Il est par ailleurs à déplorer 45 décès depuis le début de l’épidémie. Nous publions ci-dessous le communiqué

Afin de réduire la propagation de l’épidémie, à la demande du CRCo, la PIROI déploie à partir de son entrepôt régional de La Réunion deux unités de traitement de l’eau (UTE) vers l'île d’Anjouan, gravement touchée par l’épidémie.

En effet, l’eau contaminée prélevée directement à la rivière par la population est utilisée pour les besoins de consommation mais aussi d’hygiène, ce qui favorise la transmission de la maladie. La mise à disposition de ces UTE permettra de fournir de l’eau propre à la consommation, réduisant les risques de contamination.

Le dispositif sera complété par des points de distribution (réservoirs souples de stockage et rampes de robinets) positionnés au sein des communautés. Deux experts en traitement de l’eau seront mobilisés en appui aux volontaires du Croissant-Rouge comorien.

- Un fonds d'urgence débloqué -

La Fédération internationale de la Croix-Rouge (IFRC) a déclenché un premier fonds d’urgence (DREF) dès le 20 février, afin d’apporter un soutien au Croissant-Rouge comorien (CRCo) permettant d'intervenir rapidement auprès de la population.

Ces ressources ont permis de financer plusieurs activités menées par les volontaires :

- prévention et contrôle des infections dans les centres de traitement

- sensibilisation de la population

- distribution de kits d’hygiène

- désinfection des foyers des cas positifs

- formations des volontaires

Plus de 200 volontaires du Croissant-Rouge comorien sont mobilisés sur cette opération. La délégation de la Croix-Rouge française à Moroni apporte par ailleurs un appui au CRCo à travers son programme de renforcement du système de santé.

Fin février, une première mission de 4 équipiers de la PIROI spécialistes en santé, eau, hygiène et assainissement (EHA) et logistique a permis d’améliorer la prévention et le contrôle des infections au sein du centre de traitement choléra de Samba-Kouni.

Face à la propagation de l’épidémie à l’ensemble des trois îles comoriennes, notamment à Anjouan, une Équipe de Réponse aux Urgences humanitaires (ERU) composée de 6 spécialistes a été déployée par la Croix-Rouge française (CRF), avec l’appui de la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge norvégienne, afin de renforcer les centres de traitement. Ce déploiement ERU est soutenu par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L’IFRC a également déployé début avril une coordinatrice des opérations pour une durée initiale de trois mois.

A Mayotte un premier cas de choléra a été confirmé le 18 mars 2024. On dénombre à ce jour 10 cas sur l’île.

Avant que l’épidémie ne se propage, des mesures avaient été prises par les autorités sanitaires locales.

- Mayotte sur le qui-vive -

Dans ce cadre, la Croix-Rouge française à Mayotte a élaboré, avec l’appui de la PIROI, un plan de préparation et de riposte au choléra. Ce plan prévoit des actions au niveau communautaire afin de prévenir la transmission de la maladie, en lien avec les services de l’Agence Régionale de Santé. Les bénévoles et salariés de la CRF ont été formés pour mettre en œuvre ces actions.

L’envoi de matériel de traitement de l’eau à partir de la PIROI Réunion est facilité par l’activation du fonds d’urgence du programme régional de renforcement des capacités de préparation et d'intervention des acteurs de l'océan Indien en matière de gestion des risques de catastrophes, contribuant au programme “Renforcement de la résilience et gestion de la réponse aux catastrophes” (RDRM-OI), en partenariat avec la Commission de l’océan Indien et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR), financé par l’Union européenne.

Les unités de traitement d’eau, représentant plus de 4 tonnes de matériel, ont été transportées à titre gracieux avec le soutien de la Fondation CMA CGM dans le cadre du programme Conteneurs d’Espoir. Cette opération est soutenue par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) à travers le fonds d’urgence (DREF).