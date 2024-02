Place nette à La Réunion : une opération d'envergure pour lutter contre la délinquance

Ne vous étonnez pas si en vous promenant au volant de votre véhicule vous croisez non pas un, ni deux, ni trois gendarmes mais pas moins d'une cinquantaine – si ce n'est pas plus – dans votre quartier. Il s'agit de l'opération "place nette". Une opération nationale pour lutter contre la délinquance et le trafic de drogues (photo rb/www.imazpress.com)

À Sainte-Marie, entre le cimetière de Bois-Rouge et le quartier de Beauséjour, se sont plus d'une cinquantaine de militaires de la gendarmerie qui sont mobilisés ce vendredi 2 février. Tous disposés à différents endroits.

D'après les explications de la gendarmerie, "toute l'île est concernée par cette opération d'envergure". Des équipes de La Réunion, épaulées par le renfort d'un escadron venu de l'Hexagone, l'escadron "Guépard".

Au total, depuis le début de l'opération, se sont pas moins de 700 gendarmes qui sont mobilisés. Et l'opération n'est pas encore terminée. "Tant que l'escadron en renfort sera présent on sera là", indique la gendarmerie.

