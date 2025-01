"Plantons des Haies" : 600.000 euros versés par l’Etat aux agriculteurs réunionnais

En septembre 2020, dans le cadre du Plan de relance économique, le gouvernement a annoncé une mesure portant sur les haies, pour aider les agriculteurs à favoriser la biodiversité autour et à l’intérieur de leurs élevages et cultures, en reconstituant les haies bocagères et en implantant des alignements d’arbres. Cet appel à projet a permis le financement de 79 projets, pour plus de 600.000 euros de subventions. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Principalement situées en bordure de champs, les haies permettent d’abriter des animaux, de lutter contre l’érosion des sols, d’améliorer la qualité et l’infiltration d’eau dans le sol et de s’adapter au changement climatique.

Au total, 30 kilomètres de haies ont pu être implantés.

Un nouvel appel à projet sera lancé dès ce premier semestre 2025, pour plus de renseignements rendez-vous sur https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/