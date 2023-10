Équitation : la Grande Chevauchée du Sud met le pied à l'étrier

Entre sables et montagnes, entre mer et champs de canne… près d'une centaine de cavaliers et leur monture arpentent les chemins de l'île. Après avoir galopé dans l'Ouest l'année dernière, c'est dans le sud cette année que l'épopée de la Grande chevauchée 2023 se poursuit. Un événement qui a pour objectif de promouvoir les activités de tourismes équestres auprès du grand public mais également de permettre aux cavaliers de découvrir des itinéraires parfois méconnus (Photos : Comité régional d'équitation)

Partis ce vendredi 27 octobre 2023 du club hippique des Alizés à l'Étang-Salé, c'est en direction de Saint-Pierre que la centaine de chevaux, leurs cavaliers et les accompagnants se sont rendus.

Après une pause au Gol à Saint-Louis, les passionnés de chevaux sont partis vers Saint-Pierre, avant un arrêt aux Écuries de Bassin Plat pour passer la nuit et ménager sa monture.

Ce samedi 28 octobre, c'est vers le Tampon que la Grande chevauchée – pilotée par le Comité régional d'équitation de La Réunion (CRE) se dirige.

Une pause obligatoire se fera avec club hippique du Tampon, puis la troupe grimpera à travers les champs de cannes pour se rendre en direction de la Plaine des Cafres.

La chevauchée fantastique ne s'arrête pas là. Dimanche 29 octobre, dernier jour pour les cavaliers. Dans le frais des Hauts, le groupe pendra le départ vers le Volcan, Trou Blanc pour une arrivée au champ de foire de la Plaine des Cafres.

- Une organisation montée sur ses grands chevaux -

Une centaine de cavaliers, une centaine de chevaux et poneys, des camions, des ravitaillements pour tous, y compris les équidés… tout cela ne s'improvise pas.

"Il faut toute une intendance avec des camions, des accompagnateurs pour gérer l'eau, les lignes d'attache, le foin, les tentes, la nourriture…", indique Samuel Silotia, président du CRE.

Mais avant de se lancer sur le terrain, les représentants des centres équestres et des cavaliers ont défini ensemble le tracé. Ce n'est pas rien une centaine de chevaux sur la route.

"On a fait des demandes avec les mairies, les forces de l'ordre pour pouvoir passer et avoir la sécurité notamment lors des passages sur routes où les chevaux vont passer au trot", ajoute-t-il.

- Une filière en expansion... malgré quelques difficultés -

Une Grande chevauchée qui a pour objectif de permettre aux cavaliers – qui souvent ne sortent pas du centre équestre ou alors seulement pour les concours – de voir le paysage réunionnais à dos de leur monture préférée.

"On veut promouvoir l'activité de tourisme équestre et permettre de découvrir les sites touristiques, les espaces naturels", souligne Samuel Silotia.

Un bon moyen de faire connaître cette filière en pleine expansion à La Réunion. En quelques chiffres, la filière équine représente près de 2.000 équidés, 44 structures affiliées à la fédération française d'équitation, 3.688 licences (loisirs, compétition, tourisme) et 18 structures à vocation touristique.

Une filière confrontée à des soucis d'importation de chevaux. "On a la chance d'avoir le Département qui nous suit sur le développement de la filière mais sur l'île on se rend compte que notre particularité insulaire pise de gros problèmes notamment sur l'importation de chevaux", déclare le président du CRE. "Non seulement le coût très élevé pose problème et maintenant il n'y a quasiment plus d'avion pour amener les chevaux achetés dans l'Hexagone."

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com