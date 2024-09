Retraites : 8.638 Réunionnais vont percevoir 50 euros de plus par mois

À compter du mardi 1er octobre 2024, près d'un million de retraités vont bénéficier de l'augmentation liée à la revalorisation de leur "petite pension". À La Réunion, cela concerne 8.638 bénéficiaires. Cette mesure, introduite par la réforme des retraites, concerne les retraités relevant du régime général qui perçoivent une retraite minimale. L'augmentation sera versée à partir de la pension de septembre, versée le 9 octobre. Dès septembre 2023, 60.000 retraités en France avaient bénéficié de cette hausse. Les autres ont dû attendre un an. Ils percevront le 9 octobre un rappel des sommes dues depuis septembre 2023. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Certains retraités percevront donc une somme de près de 600 euros au titre du rattrapage d'un an. La revalorisation moyenne étant de 50 euros par mois.

La Cnav n’ayant pu traiter l’entièreté des dossiers dans les temps, ce qui concerne majoritairement les salariés partis à la retraite avant 2009, on assiste aujourd’hui à un rattrapage de cette majoration exceptionnelle.

Si vous êtes concerné, vous avez dû recevoir un courrier.

L’Assurance retraite assurant avoir bien informé tous les retraités éligibles à cette augmentation en leur indiquant le montant de leur pension après la revalorisation et celui du rattrapage.

Si jamais le montant du rattrapage n’a pas été versé, il faut alors appeler le 3960, le numéro unique de l’Assurance retraite.

- Plus de 50 euros en plus par mois -

Dès le mois d’octobre, ils toucheront également en moyenne près de 51 euros bruts en plus chaque mois.

"Il s’agit d’une mesure prévue par la réforme des retraites en 2023 et concerne les retraités du régime général qui touchent une retraite minimale", explique à Imaz Press la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion.

"Pour en bénéficier, il faut avoir une retraite calculée au taux plein et justifier d’une durée d’assurance cotisée d’au moins 120 trimestres tous régimes confondus, enfin ne pas dépasser un plafond une fois toutes les sommes perçues dans les différents régimes additionnés", ajoute la CGSS.

La retraite de base ne devant pas dépasser 847,57 € par mois (augmentation comprise).

Et le total de vos retraites, de base et complémentaires, ne devant pas excéder 1 352,23 € par mois (augmentation incluse).

Pour exemple, "si les personnes ne touchent pas plus de 1.200 par mois, il y aura régularisation", indique Olivier Mouniata de la CGTR. "C'est un minimum contributif."

Cette hausse était la contrepartie sociale au recul à 64 ans de l’âge de départ. Une majoration maximale de 100 euros brut par mois a été actée.

Attention, car cette somme est bien imposable. "Ce montant pourrait faire l’objet d’une régularisation au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu", est-il écrit dans le courrier envoyé à tous les retraités concernés.

Si vous n’avez reçu ni courrier ni virement, mais que vous pensez que vous avez bien le droit à cette revalorisation, le premier réflexe est de vérifier que vous êtes éligible.

Pour cela, rendez-vous sur le site la-reforme-des-retraites-et-moi.fr développé par l’Assurance retraite. Vous précisez votre date de naissance, si vous touchez bien une retraite à taux plein - condition pour bénéficier de cette revalorisation -, ou encore si vous êtes parti en retraite avant le 1er septembre 2023, date d’application de la réforme. Ensuite, vous indiquez le montant brut de l’ensemble de vos retraites (de base et complémentaire) et le nombre de trimestres cotisés. Une fois toutes ces informations renseignées, le simulateur vous informe si votre pension peut être revalorisée et si oui, de combien.

Dans le cas où la simulation vous indique que vous avez bien le droit à une revalorisation et que vous n’avez rien reçu, il vous faudra contacter votre caisse de retraite.

