À Sainte-Marie, parents et bébés peuvent aller au cinéma ensemble

Au cinéma de Sainte-Marie, un concept inédit à La Réunion va être mis en place pour un test ce mercredi 9 août 2023. Il s'agit de l'événement "mon moment ciné avec bébé". Comprenons bien là un moment avec bébé et non pour bébé. Un concept destiné aux parents dont trouver un moyen de garde pour leur enfant peut parfois être difficile. Des parents pour qui la séparation d'avec le bébé peut être rude. Des parents donc, qui se privent souvent d'un moment détente au cinéma.

Ce "moment ciné avec bébé" est particulièrement bien accueilli par les parents d'enfants en bas âge.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont salué et félicité la mise en place pour ce mercredi – pour le moment – d'un tel concept. "L'initiative est belle", salue une maman. "C'est une séance pour que les jeunes parents puissent retrouver le plaisir d'une séance au cinéma tout en ayant leur enfant près d'eux."

"Bravo et merci", ajoute une autre personne. "C'est vrai, lorsqu'on devient parent il y a certaines activités et sorties qu'on ne peut plus faire comme avant. Nous permettre de passer ce petit moment avec notre petit bout de choux c'est top."

"On sera dans un environnement compréhensif, on vit tous la même chose avec nos petits", souligne une maman.

D'autres parents – à l'inverse – se demandent s'il est préférable d'emmener son enfant en bas âge au cinéma. "Je comprends la base mais moi-même maman, est-il bien préférable d'emmener son enfant de moins d'un an et même avant quatre ans voir un film au cinéma avec le son qui est quand même très fort", se questionne-t-elle.

Pour certains d'ailleurs, "le cinéma n'est pas du tout un endroit adapté aux enfants." Ils préfèreraient "un mode de garde à l'extérieur des salles où les parents pourraient laisser leur enfant le temps de la séance".

"Je ne suis pas convaincu que l'enfant reste suffisamment sage pendant 2h30 de film et même si le son est baissé, il reste les vibrations, la foule… c'est prématuré et inconfortable", note un psychologue de Saint-Pierre. "Être jeune parent c'est (malheureusement) accepter de ne pas (encore) tout faire comme avant."

- Un moment dédié pour les parents -

Mais pour le Cinépalmes de Sainte-Marie, l'idée n'est évidemment pas d'aller faire regarder un film à un enfant de moins d'un an, "mais de proposer un événement spécial pour les parents qui n'arrivent pas à faire garder leurs enfants et qui veulent profiter d'un cinéma comme tout le monde, sans avoir peur de déranger".

De plus, comme nous indique Isabel Fontaine, directrice marketing du réseau ICC, "on met tout en place pour que tous les facteurs soient réunis pour que chacun puisse passer un bon moment".

Un film – Barbie en l'occurrence – sans publicité, ni bande-annonce "pour éviter du temps supplémentaire sur la séance", avec un volume sonore faible et adapté pour les oreilles des enfants et une lumière tamisée.

Des tables à langer seront également mises à disposition dans la salle de cinéma.

- Une jeune maman à l'initiative de ce concept -

Mais alors, comment cette idée est-elle venue jusqu'aux oreilles du Cinépalmes ?

L'initiative de ce concept vient de Laurence Panechou, maman d'une petite fille de quatre ans et d'un bébé qui vient d'avoir six mois. "On est en vacances et je me disais que ce serait pas mal d'emmener ma fille au cinéma mais le souci c'est qu'avec le petit ce n'était pas possible", nous dit-elle. "Ça m'embêtait que ça la pénalise elle (en évoquant sa fille)."

La jeune mère de famille a donc commencé à regarder un peu ce qui existait en dehors de La Réunion. "J'ai vu des articles sur les réseaux, dans la presse, où ils parlaient qu'il existait des séances spécialement pour les parents avec bébés." Laurence Panechou – connaissant Grégoire Cordeboeuf (directeur du Cinépalmes) du lycée – lui a soumis l'idée. "Il ne savait pas que ça existait et il m'a dit qu'il allait voir comment mettre cela en place. On a donc décidé d'une date pour faire cet évènement."

Selon la maman, "cela va permettre aussi aux mamans de se sentir intégrer. Moi lors de ma première grossesse j'ai fait un baby blues et j'ai dit pour mon deuxième je ne veux pas".

Un événement "mon moment avec bébé", qui ne sera pas seulement dédié à la séance de cinéma. Dans le hall de l'établissement, une dizaine de professionnels et associations dédiés à la petite enfance seront également présents. Sommeil, allaitement, éveil, massage bébé… "des partenaires présents pour soutenir les parents dans ce nouveau rôle à jouer", indique Laurence Panechou.

Après, ce qu'aimerait la mère de famille, c'est que l'accès à la séance ne soit pas gratuit seulement pour les enfants de moins d'un an mais aussi pour ceux de moins de trois ans "qui ne tiennent pas en place et ne comprennent pas le film".

Un événement qui, si celui-là confirme son succès, pourrait être amené à être répété au moins une fois par mois… et pas seulement sur Sainte-Marie. "Car on est toutes et tous dans la même galère, l'enfant pleur, crie et dans ces moments-là on a besoin de savoir que les autres personnes sont dans le même bateau que nous", conclut-elle.

Et qui sait, pourquoi pas ouvrir ce concept aux lumières tamisées et au son adoucit aux publics porteurs de handicap comme les personnes autistes. "On pourrait y réfléchir", note Isabel Fontaine du réseau ICC.

